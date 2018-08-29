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Путин обещает "недопенсионерам" некие "гарантии на рынке труда". Поверим?
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2018 г.
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pens jobs

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным структурам разработать дополнительные гарантии, которые защитят интересы людей предпенсионного возраста на рынке труда.

В телеобращении по пенсионной реформе Путин признал, что один из страхов людей предпенсионного возраста — потеря работы. «Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти», — признал очевидное Путин и заявил о «пакете мер» для защиты трудовых прав старшего поколения.

Он предложил на переходный период пенсионной реформы (15 лет — прим. ред.) считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. «Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», — заявил Путин.

Кроме того, поскольку «неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами», Путин поручил кабмину разработать «реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста».

«Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям», — отметил Путин.

Он также указал на важность обеспечить возможности переподготовки и переобучения старших сотрудников, как и молодых. «В этой связи поручаю Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета», — сказал Путин.

По инф. rosbalt.ru

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