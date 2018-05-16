Коммунисты в Госдуме предлагают "заморозить" пенсионный возраст

В Госдуму внесен законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста.

Если закон примут, мораторий будет действовать до 1 января 2030 года. Именно к этому сроку ожидаемая продолжительность жизни в России должна повыситься до 80 лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Отметим, ранее в Госдуме заявляли, что законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в России уже подготовлен и может быть внесен правительством в Госдуму до конца мая.

Портал "Мои года" неоднократно обращался к теме повышения пенсионного возраста, по ссылке - одна из последних публикаций: http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/pesni-o-pensii

По инф. rosbalt.ru

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