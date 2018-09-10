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«Лишь бы не уволили!» Бизнес-объединения предложили свои способы сохранения рабочих мест для «недопенсионеров»
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. СМИ   
10 Сентября 2018 г.
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pens jobs

О людях предпенсионного возраста вынужденно задумались объединения «Опора России», «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Все они предложили план действий по удержанию рабочих мест для жителей России, которым до пенсии осталось несколько лет. Напомним, что тревога за безработицу среди людей старшего поколения - одна из основных, всплывших в ходе дебатов вокруг шокирующих планов реформы пенсионного возраста. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы увидеть во вполне здравых (вынужденно изложенных корректным языком, а могли бы и матом!) предложениях бизнес-лидеров два направления...

  • Напомним, что в конце августа Владимир Путин затронул тему потери работы среди людей предпенсионного возраста в своем памятном телевыступлении. Кстати, этот возраст он сразу же решил обозначить (по крайней мере, на ближайшие 15 лет): пять лет до самой пенсии люди могут находиться в некой «зоне риска». Позже Путин сказал о необходимости не только административной, но даже уголовной ответственности за увольнение предпенсионных работников и через несколько дней внёс нужные поправки в Госдуму. Теперь за такое нарушение компаниям придётся отдать крупную сумму денег (до 200 тысяч рублей), отработать обязательные 360 часов наказания или даже лишиться полуторагодового дохода!
  • Впрочем, Путин не стал ограничиваться уголовным и административным кодексами, указав кабинету министров на необходимость разработки «реальных стимулов для бизнеса» и на важность обеспечения качественного переобучения пожилых сотрудников. Теперь такая «программа по повышению квалификации» поручена Правительству РФ.

Совершенно естественно, что в ходе обсуждения всех этих мер должны звучать голоса "общественников от предпринимательства": если что - им же отдуваться... Ну и потом, кому как не им - демонстрировать трезвый подход, что называется "с калькулятором в руках"?

Для Александра Репика, возглавляющего общественную организацию «Деловая Россия», решение проблемы заключается в освобождении работодателей от страховых взносов за людей пенсионного возраста, в необходимости стимулирования бизнеса в сторону переобучения пожилых сотрудников и в возможности отдать часть расходов на ДМС в руки фонда обязательного медицинского страхования.

В «Деловой России» также просят обратить внимание на расходы, связанные с созданием рабочих мест, обучением и переподготовкой пожилых работников. Их компенсация может помочь сохранить места для пенсионеров. При этом Репик считает, что с уголовным преследованием за нарушения при увольнении предпенсионных сотрудников следует повременить: по его словам, обращаться к подобным мерам надо только в крайнем случае – административного наказания будет вполне достаточно.

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил пойти другим путём. Он считает, что «снижение отчислений в пенсионный фонд для тех, кому осталось пять лет до пенсии» с 22 до 10% может стать «основным механизмом» для стимулирования бизнеса. О таком же подходе думал руководитель РСПП Александр Шохин.

Кстати, Александр Шохин уже успел прокомментировать слишком жёсткую ответственность за увольнение предпенсионных сотрудников, заметив, что такой подход может привести к ещё более плачевным последствиям: работодатели просто начнут «обходить» этот закон, увольняя тех, кто ещё не достиг предпенсионного возраста.

...Не нужно быть великим аналитиком, чтобы увидеть во вполне здравых (вынужденно изложенных корректным языком, а могли бы и матом!) предложениях бизнес-лидеров два направления. Во-первых, они говорят о том, что угрозы уголовным кодексом окажутся малоэффективны. И это действительно так: директора просто начнут придирчиво "шерстить" персонал за пару лет до наступления "зоны риска", избавляясь от тех, кто может оказаться обузой для предприятия (скажем, не может осваивать новые компьютерные программы). Во-вторых, предприниматели просят в обмен на необходимость содержать стареющих работников - финансовых послаблений: пониженных налоговых ставок, компенсаций затрат на переобучение и так далее. Понятно, что эти финансовые послабления и вливания - не из воздуха возьмутся, а из госбюджета... из того самого госбюджета, чьи трансферты в ПФР призвана уменьшить пресловутая "пенсионная повышка".

Что, в итоге, скажет в ответ государство - пока неизвестно. Но очень любопытно будет узнать.

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