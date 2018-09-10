«Лишь бы не уволили!» Бизнес-объединения предложили свои способы сохранения рабочих мест для «недопенсионеров»

О людях предпенсионного возраста вынужденно задумались объединения «Опора России», «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Все они предложили план действий по удержанию рабочих мест для жителей России, которым до пенсии осталось несколько лет. Напомним, что тревога за безработицу среди людей старшего поколения - одна из основных, всплывших в ходе дебатов вокруг шокирующих планов реформы пенсионного возраста. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы увидеть во вполне здравых (вынужденно изложенных корректным языком, а могли бы и матом!) предложениях бизнес-лидеров два направления...

Напомним, что в конце августа Владимир Путин затронул тему потери работы среди людей предпенсионного возраста в своем памятном телевыступлении. Кстати, этот возраст он сразу же решил обозначить (по крайней мере, на ближайшие 15 лет): пять лет до самой пенсии люди могут находиться в некой «зоне риска». Позже Путин сказал о необходимости не только административной, но даже уголовной ответственности за увольнение предпенсионных работников и через несколько дней внёс нужные поправки в Госдуму. Теперь за такое нарушение компаниям придётся отдать крупную сумму денег (до 200 тысяч рублей), отработать обязательные 360 часов наказания или даже лишиться полуторагодового дохода!

затронул тему потери работы среди людей предпенсионного возраста в своем памятном телевыступлении. Кстати, этот возраст он сразу же решил обозначить (по крайней мере, на ближайшие 15 лет): пять лет до самой пенсии люди могут находиться в некой «зоне риска». Позже Путин сказал о необходимости не только административной, но даже уголовной ответственности за увольнение предпенсионных работников и через несколько дней внёс нужные поправки в Госдуму. Теперь за такое нарушение компаниям придётся отдать крупную сумму денег (до 200 тысяч рублей), отработать обязательные 360 часов наказания или даже лишиться полуторагодового дохода! Впрочем, Путин не стал ограничиваться уголовным и административным кодексами, указав кабинету министров на необходимость разработки «реальных стимулов для бизнеса» и на важность обеспечения качественного переобучения пожилых сотрудников. Теперь такая «программа по повышению квалификации» поручена Правительству РФ.

Совершенно естественно, что в ходе обсуждения всех этих мер должны звучать голоса "общественников от предпринимательства": если что - им же отдуваться... Ну и потом, кому как не им - демонстрировать трезвый подход, что называется "с калькулятором в руках"?

Для Александра Репика, возглавляющего общественную организацию «Деловая Россия», решение проблемы заключается в освобождении работодателей от страховых взносов за людей пенсионного возраста, в необходимости стимулирования бизнеса в сторону переобучения пожилых сотрудников и в возможности отдать часть расходов на ДМС в руки фонда обязательного медицинского страхования.

В «Деловой России» также просят обратить внимание на расходы, связанные с созданием рабочих мест, обучением и переподготовкой пожилых работников. Их компенсация может помочь сохранить места для пенсионеров. При этом Репик считает, что с уголовным преследованием за нарушения при увольнении предпенсионных сотрудников следует повременить: по его словам, обращаться к подобным мерам надо только в крайнем случае – административного наказания будет вполне достаточно.

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил пойти другим путём. Он считает, что «снижение отчислений в пенсионный фонд для тех, кому осталось пять лет до пенсии» с 22 до 10% может стать «основным механизмом» для стимулирования бизнеса. О таком же подходе думал руководитель РСПП Александр Шохин.

Кстати, Александр Шохин уже успел прокомментировать слишком жёсткую ответственность за увольнение предпенсионных сотрудников, заметив, что такой подход может привести к ещё более плачевным последствиям: работодатели просто начнут «обходить» этот закон, увольняя тех, кто ещё не достиг предпенсионного возраста.

...Не нужно быть великим аналитиком, чтобы увидеть во вполне здравых (вынужденно изложенных корректным языком, а могли бы и матом!) предложениях бизнес-лидеров два направления. Во-первых, они говорят о том, что угрозы уголовным кодексом окажутся малоэффективны. И это действительно так: директора просто начнут придирчиво "шерстить" персонал за пару лет до наступления "зоны риска", избавляясь от тех, кто может оказаться обузой для предприятия (скажем, не может осваивать новые компьютерные программы). Во-вторых, предприниматели просят в обмен на необходимость содержать стареющих работников - финансовых послаблений: пониженных налоговых ставок, компенсаций затрат на переобучение и так далее. Понятно, что эти финансовые послабления и вливания - не из воздуха возьмутся, а из госбюджета... из того самого госбюджета, чьи трансферты в ПФР призвана уменьшить пресловутая "пенсионная повышка".

Что, в итоге, скажет в ответ государство - пока неизвестно. Но очень любопытно будет узнать.

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