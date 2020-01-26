За чей счет помогут беднякам?

Расходы на обещанные президентом детские пособия и маткапиталы могут быть компенсированы отменой налоговых льгот и улучшением собираемости НДФЛ. И льгот, скорее всего, лишат не крупный бизнес и госкорпорации, а рядовых граждан.

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В новом правительстве подсчитали, что Путин посулил народу подарков на 4,5 триллиона рублей. В нынешнем году еще как-то наскребут по сусекам, а откуда брать дальше — непонятно. В то, что страна резко разбогатеет, заработает, не верят даже самые отчаянные оптимисты. Вот и высказали предположение о грядущей отмене разных налоговых послаблений. Если учесть, что правительство у нас теперь возглавляет именно бывший глава ФНС, перспектива вполне реальная.

Главный вопрос, кто попадет под раздачу. Олигархи? Это вряд ли. Не прошла же в очередной раз идея прогрессивного налога. Крупный бизнес? Опять маловероятно. Эксперты отмечают, что нефтяникам, например, даже в нынешних непростых экономических условиях предоставляют льготы, в том числе инвестиционные. Высказывалось робкое предложение, что можно лишить некоторых преференций застройщиков. Но им тоже только летом сделали очередные поблажки, поскольку на них возложена почетная обязанность стать одним из драйверов экономического роста.

Стоит, однако, вспомнить, какие непопулярные инициативы, касающиеся налогов, озвучивались в последние 2-3 года. Есть подозрение, что как раз их и реализуют. Не сразу — пугать электорат сейчас не время. Но когда все более менее утрясется, когда эфиры государственных каналов заполнят бодрые репортажи о том, как счастливые молодые родители дружными рядам идут со своими сертификатами в банки за ипотекой, — вот тогда без лишнего шума начнут вновь завинчивать гайки.

Во-первых, достанется малому бизнесу. Его уже порядком потрепали — и продолжат трясти. С 2020-го вырос ЕНВД, через год он и вовсе канет в лету, а переход на другие системы может увеличить налоговую нагрузку для ряда предприятий на 30-50%.

Весьма вероятно, что многим предпринимателям отменят льготы по налогу на имущество. Об этом часто говорилось в последнее время, так что, думается, тему дожмут. Такую льготу уже предлагали отобрать у компаний, производящих продукцию для инвалидов, у образовательных и медицинских организаций и в отношении объектов, используемых для нужд культуры и искусства. Чиновники заявляли, что в этих случаях от льгот нет отдачи.

Дальше имеет смысл говорить о том, что ждет всех без исключения: НДС и НДФЛ. Льготная ставка НДС на детские и социально значимые товары давно не дает покоя нашим эффективным менеджерам. Отмену ее, разумеется, профинансируют потребители — просто цены в магазинах опять подрастут.

Тревожно и за будущее разных налоговых вычетов. Время от времени государственные мужи сокрушаются, что казна терпит убытки, когда людям приходится компенсировать часть трат на покупку недвижимости, на образование и медицину. То, что эти деньги потом возвращаются в экономику — стимулируя потребление, поощряя инициативу работать и зарабатывать, — в расчет почему-то не берется.

Впрочем, вычеты и сейчас получить непросто. Ведь придираются ко всему. То договор на обучение оформлен не по форме, то лекарства не входят в какой-нибудь реестр. А если с документами все в порядке, так на тебе в налоговой отыграются, заставив самостоятельно все рассчитывать до копеечки по каким-то жутким формулам. Ошибешься — и заявление не рассмотрят.

Такое ощущение, что люди, в принципе к чему-то стремящиеся, зарабатывающие на образование и жилье, умеющие считать, вызывают у власти настоящую ненависть. Чуть кто голову приподнимет, начнет себе позволять разное — его сразу обложат со всех сторон и обдерут как липку. Не высовывайся, дескать, сиди себе тихонько на медианной зарплате в 23 тысячи рублей да детишек рожай государству — тогда, может, и сертификат тебе какой подсунут, и кусок землицы на болоте или свалке выделят. На землю, опять-таки, и налог можно начислить, главное кадастровую стоимость нарисовать побольше.

В конечном счете у нас все построено так, что даже самые бедные скидываются на «подарки от государства» из своего кармана. А зачастую еще и переплачивают. Материнский капитал либо вкладывают в ипотеку, при которой за двадцать лет выплачивают банкам стоимость двух-трех квартир, либо раздербанивают на пособия (сейчас пособие малоимущим на второго ребенка до трех лет выплачивается из средств этого самого капитала).

А пособия получают люди, по сути, ущемленные в праве на нормальную оплату труда. У нас ведь больше всего бедняков среди работающих — это нонсенс и какой-то невероятный стыд. Если люди работают, но не получают денег, достаточных для достойной жизни, значит их обманывают, если не сказать — грабят. А потом возвращают лишь часть украденного под видом большой милости. Причем в той форме, которая выгодна государству.

Это как если бы сосед по коммуналке взял денег из вашей тумбочки и купил на них вам подарок, которым бы пользовался сам. Абсурд. Но на государственном уровне именно так и происходит. А народ ничего — терпит.

По инф. rosbalt.ru

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