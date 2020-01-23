Российским семьям обещано Путиным немало. Разложим по полочкам...

В послании Федеральному собранию Владимир Путин перечислил новые меры помощи семьям с детьми. Кому что положено? Когда обращаться за выплатами? - естественно, эти вопросы обсуждаются, в том числе и в младших поколениях наших с вами родственников!

Сначала все сказанное Владимиром Путиным с трибуны должно оформиться в официальные поручения президента. Потом с ними начнут работать – проводить корректировку бюджета, разрабатывать необходимые законопроекты... Потом эти законопроекты будет принимать Госдума, утверждать Совет Федерации, подписывать президент. И лишь после того, как бюрократический ручеек пройдет весь этот путь, можно будет обратиться за получением помощи. Ее перечислят с учетом того, что выплаты полагаются с 1 января, то есть выплатят сразу за все пропущенное время.

Что же пообещал президент?

Материнский капитал. Полагается всем, кто стал родителем. Новшество в том, что его можно будет получить не после рождения второго или третьего ребенка, как сейчас, а уже после появления первенца (466,617 руб.). Потом, если родится второй малыш, доплатят еще 150 тыс. Если в семье уже есть один ребенок и в 2020-м родился второй, сразу дадут 616,617 руб. Сумма будет ежегодно индексироваться.

При этом при рождении третьего (и последующих детей) семья по-прежнему будет иметь право на получение от государства еще 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (эта мера действует с 1 января 2019-го).

Горячее питание в школах. Будет полагаться всем ученикам начальной школы. Сейчас где-то эта льгота есть, где-то нет. Президент предложил направить на эти цели средства федерального, региональных и местных бюджетов. Пока не совсем понятно, что подразумевается под «горячим питанием» – только завтраки или обеды тоже. Но есть и другое но. Многим школам страны, как выяснилось, еще предстоит переоборудовать столовые и наладить систему снабжения продуктами. Там, где это уже сделано, власти обещают обеспечить горячее питание уже к 1 сентября 2020-го.

Пособие на детей от 3 до 7 лет. Полагается только малообеспеченным семьям: тем, у кого среднедушевой доход равен 1 прожиточному минимуму (ПМ). Ребенок до 7 лет будет получать половину ПМ региона, в среднем это 5,5 тыс. руб. В будущем Путин пообещал увеличить пособие до прожиточного минимума.

Поддержка семьям с детьми, безусловно, нужна, ведь даже когда у пары появляется один малыш, это уже влияет на ее материальное состояние, уровень которого заметно снижается. Детям надо дать очень многое: одежду, еду, обучение, спортивное развитие и т.д. И это лишь малая толика необходимого. А так как, как правило, остается работать кто-то один из родителей, то всё бывает охватить кормильцу проблематично. Неполным семьям и того хуже. А многие сейчас и вовсе откладывают рождение ребенка, не будучи уверенными в завтрашнем дне (о демографических проблемах мы все наслышаны). Так что поддержка обязательно придется к месту, лишними ни деньги, ни льготы не будут.

Меры в верхах обозначены разноплановые, и время, когда же все случится, определено. Гражданам лишь остается переждать разные бюрократические процедуры. Куда же без них.

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