Владимир Путин озабочен демографией. Уговорит ли наших дочек-внучек рожать?

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, поскольку нужно быстрее, не откладывая, решать задачи, перед которыми стоит страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед парламентом. Важнейший блок выступления был посвящен проблемам демографии (которые действительно назрели, о чем мы пишем постоянно!) Интересно выглядят и озвученные предложения - но вот стимулируют ли они действительно появление массы новых ребятишек в стране? Выяснить это очень просто: поговорить с молодежью, с собственными дочками-внучками! Как они восприняли идеи и планы Владимира Владимировича?

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены», — отметил президент. Он указал, что темпы населения должны нарастать с каждым годом. «Судьба России зависит от того, сколько нас будет», — заявил президент.

По его словам, сейчас в РФ проживают почти 147 млн человек. «Мы вступили в очень сложный демографический период», — признал Путин. Он напомнил, что семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов, и численность населения вновь падает.

«Суммарный коэффециент рождаемости в 2019 году составил 1,5 — для нашей страны это мало, — заявил Путин, добавив, что для сравнения коэффициент 1,3 был в 1943 году во время ВОВ, а в 1990-е было еще хуже — 1,16.

«Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, и существующие негативные прогнозы не могут нас не настараживать», — отметил президент.

«В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Сбережение и преумножение народа России — наша главная цель», — сказал Путин.

Путин поручил разобраться с проблемами, которые этому препятствуют. В частности, он отметил проблемы с реализацией запланированных мер. По его словам, было запланировано к 2025 году создать 255 тыс. мест в яслях, однако уже сейчас очевидно, что темпы запаздывают. «Дорогие мои коллеги, нельзя так работать! Ну вы чего?» — сказал Путин, добавив, что нужно наверстать этот пробел.

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Владимир Путин предлагает предусмотреть в бюджете выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом он заявил сегодня, оглашая послание Федеральному собранию.

Выплаты будут осуществляться уже с 1 января 2020 года, однако этой программой дополнительной социальной помощи будут охвачены семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Президент призвал сделать процедуру оформления таких пособий максимально удобной для граждан.

Глава государства уточнил, что в среднем по стране на первом этапе будет выплачиваться половина прожиточного минимума, то есть 5,5 тыс. рублей, а далее — если потребуется, выплаты будут доведены до полного объема — чуть более 11 тыс. рублей.

Впрочем, Путин дал понять, что в каждом регионе возможности выплат разные. Однако президент потребовал обеспечить для выплат «серьезные финансовые ресурсы».

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Программа материнского капитала в России будет продлена как минимум до конца 2026 года. Об этом также заявил президент.

По словам главы российского государства, также нужно выплачивать маткапитал уже с рождением первенца с 1 января 2020 года, а также увеличить его размер на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, а потом его ежегодно индексировать.

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Также Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с 1 по 4 класс. Он предложил привлечь к реализации этой меры средства федерального, регионального и местного бюджета.

«Но вопрос не только в деньгах», — заметил Путин. По его словам, нужно оборудовать в школах столовые и буфеты, наладить систему снабжения, обеспечения качественными продуктами.

Такого не было даже во время Советского союза, сказал Путин, отметив, что это решение далось тяжело и было принято со спорами и дискуссиями.

По словам президента, школы, которые уже готовы к внедрению этого решения, должны сделать это с 1 сентября 2020 года. А не позднее 1 сентября 2023 года бесплатное горячие питание для учащихся начальной школы должно быть внедрено во всех субъектах страны.

По инф. rosbalt.ru

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