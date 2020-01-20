Маткапитал за первого ребенка начнут давать уже весной. Ждем внуков?

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте—апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал при рождении первенца. Маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей. По словам Путина, срок введения этой поддержки будет отсчитываться уже с 1 января 2020 года. Выплаты за второго ребенка увеличат до 616 тыс. 617 рублей. Программу маткапитала планируют продлить до конца 2026 года.

После предложения президента о выплате маткапитала на первого ребенка меду социологами развернулась дискуссия о том, можно ли увеличить рождаемость материальными средствами. Большинство сошлись во мнении, что существенно повысить рождаемость не получится.

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После этого глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что расходы в связи с предложениями президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, могут обойтись в 100 млрд рублей в текущем году.

«По моим прикидкам, в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», — сказал он.

Топилин отметил, что средств на реализацию этих предложений в бюджете пока нет, для этого «потребуются поправки — и в бюджет федеральный, и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу».

По инф. rosbalt.ru

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