|
Михаил Мишустин, новый премьер-министр, пенсионную реформу отменять не будет. А что будет?
|По инф. rosbalt.ru
|17 Января 2020 г.
|
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил в Instagram, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин на встрече с фракцией отверг изменение пенсионной реформы. На сегодня, впрочем, Михаил Владимирович - уже не "кандидат", а полноценный руководитель правительства России: согласован Госдумой, утвержден президентом. Что же известно про взгляды преемника Медведева?
Насчет пенсионной реформы:
— Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития, — приводит слова Мишустина Обухов.
«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — приводит ТАСС слова Обухова из Telegram-канала политика.
Человек "цифры"
Государство, «без сомнения, должно являться цифровой платформой, которая создана для людей». Об этом заявил кандидат в премьер-министры РФ, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции «Единой России». Фрагменты встречи показал телеканал «Россия 24». Мишустин отметил, что именно на обозначенном принципе он строил налоговую систему в стране. Также Мишустин указал, что хочет «разобраться» с нацпроектом «Цифровая экономика».
Экономическую ситуацию в стране он назвал «достаточно стабильной» и пояснил: Фонд национального благосостояния «сформировался приличный», все хорошо и с золотовалютными ресурсами и с макроситуацией. По оценке Мишустина, инфляция не должна превысить запланированные 4%.
«Первое, что необходимо делать — это серьезно заниматься институциональными реформами. Реформа правления», — подчеркнул он. И привносить «самые современные информационные технологии», добавил кандидат в премьеры. Еще одна задача, которой он пообещал заниматься «с первого дня» премьерства — «снять барьеры для бизнеса и сократить издержки», а также «очень честно поговорить с бизнесом».
Обещает быть строгим с коллегами и слушать критику!
Все члены правительства РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей национального развития. С таким обещанием выступил в Госдуме кандидат на пост премьер-министра.
Мишустин также заявил, что только приветствует «открытую критику». По его словам, правительство должно ощущать, что «с него всегда будет спрос».
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству стоять в авангарде экономического роста, а для этого необходимо обеспечить новое качество управления. «Без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать», — констатировал Мишустин. Он добавил, что для старта нового инвестиционного цикла стране нужны «длинные деньги», и в этой работе Центробанку будет помогать финансово-экономический блок правительства.
Кстати, забавно:
Западные СМИ сообщают об удивлении Михаила Мишустина, который до вчерашнего дня возглавлял ФНС России, тем, что он был рекомендован президентом на роль главы правительства.
По информации «околокремлевского» источника The Financial Times, главный налоговик страны «понятия не имел, что происходит», и узнал, что ему доверят кабинет министров только после того, как было объявлено об уходе правительста в отставку.
«Он сидел со всеми на послании (Федеральному собранию главы государства Владимира) Путина и узнал обо всем только после отставки Медведева», — пишет газета.
Она отмечает, что и для других высокопоставленных должностных лиц выбор Путиным Мишустина тоже был сюрпризом.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •