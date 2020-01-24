На повышение рождаемости в России направят триллионы. А откуда возьмут их?

Для выполнения всех задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в недавнем послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны. Об этом газете «Известия» заявил источник, близкий к правительству, информацию подтвердил собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина.

Как отмечает издание, новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства. 2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает, подчеркивают «Известия».

При этом источники издания называют наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.

Ранее на этой неделе аналитики Sberbank Investment Research подсчитали, что на поддержку малоимущих семей в 2020 году власти выделят 125 млрд рублей, а в 2021-м — 200-250 млрд. Объем выплат по материнскому капиталу в текущем году увеличится на 335 млрд рублей, в следующем — на 350 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на прочие формы поддержки, такие как компенсация регионам в связи с сокращением поступлений налога на прибыль.

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При этом, полагают эксперты, в 2020—2021 годах наращивание социальных расходов в рамках послания Путина простимулирует рост розничной торговли в пределах 1 процентного пункта, а увеличение выплат материнского капитала поддержит рынок недвижимости.

Напомним, 15 января 2020 года, оглашая послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал при рождении первенца. Маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей. По словам главы государства, срок введения этой поддержки будет отсчитываться уже с 1 января 2020 года. Выплаты за второго ребенка увеличат до 616 тыс. 617 рублей. Программу маткапитала планируют продлить до конца 2026 года.

Кроме того, Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. По его словам, на первом этапе выплаты составят «половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи».

«Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц», — указал президент.

Он также предупредил, что «для реализации предложенной меры потребуются серьезные ресурсы, корректировка федерального бюджета».

По инф. rosbalt.ru

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