Российско-украинский "паспортный конфликт" только начинается

Украинское правительство приняло решение о недействительности российских паспортов, выданных жителям неподконтрольных районов Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам временно «оккупированных» территорий Вадим Черныш в среду. В Москве в ответ заявляют, что "паспортизация" жителей ДНР и ЛНР будет продолжена... Страсти накаляются, хотя для "простых людей" ситуация, в общем-то, понятна и прагматична: те, кто захочет окончательно "порвать с Украиной" - российские паспорта все равно получат. На бытовом уровне речь идет о пенсиях. С политикой же все гораздо сложнее и будущее неподконтрольных Киеву территорий - в тумане...

В частности, украинский представитель заявил, что кабмин готовит перечень должностных лиц РФ, причастных к реализации этой процедуры. К ним, как ожидается, будут применены персональные санкции.

«Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях…мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ», — цитирует Черныша «Интерфакс-Украина».

Он также заявил, что недействительным выданный паспорт будет считаться с 24 апреля — даты вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной системе выдачи таких документов. В настоящее время открыты два пункта по приему документов на российское гражданство для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Ростовской области.