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Российско-украинский "паспортный конфликт" только начинается
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. polit.ru, rosbalt.ru   
10 Мая 2019 г.
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Украинское правительство приняло решение о недействительности российских паспортов, выданных жителям неподконтрольных районов Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам временно «оккупированных» территорий Вадим Черныш в среду. В Москве в ответ заявляют, что "паспортизация" жителей ДНР и ЛНР будет продолжена... Страсти накаляются, хотя для "простых людей" ситуация, в общем-то, понятна и прагматична: те, кто захочет окончательно "порвать с Украиной" - российские паспорта все равно получат. На бытовом уровне речь идет о пенсиях. С политикой же все гораздо сложнее и будущее неподконтрольных Киеву территорий - в тумане...

 

Украинское правительство приняло решение о недействительности российских паспортов, выданных жителям неподконтрольных районов Донбасса.

В частности, украинский представитель заявил, что кабмин готовит перечень должностных лиц РФ, причастных к реализации этой процедуры. К ним, как ожидается, будут применены персональные санкции.

«Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях…мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ», — цитирует Черныша «Интерфакс-Украина».

Он также заявил, что недействительным выданный паспорт будет считаться с 24 апреля — даты вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной системе выдачи таких документов. В настоящее время открыты два пункта по приему документов на российское гражданство для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Ростовской области.

Предоставление жителям Донбасса российского гражданства продолжится, несмотря на анонсированный Киевом «план» не признавать такие паспорта РФ. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на планы украинских властей.

«Какая может быть реакция?», — цитирует ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля заверил, что Москва продолжит выдавать паспорта тем жителям Донбасса, которые захотят их получить подпадают под действие указа президента РФ об упрощенном предоставлении российского гражданства.

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Украинские власти изучают возможность аннулирования пенсий получателей российского гражданства по упрощенной процедуре, сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует ее «Страна.ua».

  • Российский Пенсионный фонд (ПФР) ранее уточнял, что пенсии новым гражданам будут начисляться в случае их переезда на постоянное место жительства в РФ. Но, заметим, это всего лишь текущая позиция и всего лишь ПФР. Позиция эта может легко измениться по команде из Кремля - и борьба за сердца жителей Востока Украины пройдет через их кошельки "без перемены места жительства". Тогда, конечно, от украинских паспортов начнут отказываться активней. Ну, а далее может вступить в действие механизм "защиты граждан России" с уже официальным введением "вежливых людей" и присоединением территорий ЛНР и ДНР к Российской Федерации - что, без сомнения, вызовет огромное одобрение граждан. Экономические издержки на такую операцию будут оплачены из кармана российских налогоплательщиков (это дело привычное и нетрудное, т.к. суть формирования бюджета в России понимают лишь немногие оппортунисты) - но вот международные последствия будут серьезными: окончательно будет потерян шанс на нормализацию отношений с Киевом и углубится режим санкций со стороны Европы и США. Поэтому, собственно, никакого окончательного плана действий и не озвучивается. Смотрят на реакцию - не столько в Киеве, сколько в Вашингтоне и европейских столицах...

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя решение президента России Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса, предположил, что таким образом российский лидер хотел попробовать проверить на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Волкер заявил в интервью ВВС.

Он напомнил, что в США такое решение рассматривают как провокацию, противоречащую плану по реинтеграции этих территорий назад на Украину, согласно Минским соглашениям.

«Необходимо же вести разговор о выполнении этих соглашений. Я думаю, президент Зеленский хорошо дал это понять», — добавил Волкер. При этом он не ожидает массового переселения людей с Украины в Россию.

«Очевидно, что жить бедно в России — не так уж много людей в Донбассе, кто именно так себе представляет рай», — отметил Волкер, заметив, что сам Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором.

  • В любом случае, за историей с "раздачей паспортов на Донбассе" предстоит наблюдать внимательно - она может оказаться судьбоносной не столько для попавших в жернова Истории жителей многострадальной "Новороссии", сколько собственно для Российской Федерации. Ну и для Украины, конечно, тоже...

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