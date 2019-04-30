Пикировка между Украиной и Россией: паспорта как козырные карты

Начавшееся ироническое-полемическое взаимное "прощупывание" Владимира Путина и новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского продолжилось - на этот раз по теме гражданства: как известно, Москва открыла выдачу паспортов РФ "жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей"... Тема нешуточная - и страсти за ней могут открыться очень серьезные. Но пока это - лишь "обмен любезностями".

Владимиру Зеленскому также пришлось отреагировать на заявление Владимира Путина о том, что Россия подумывает выдавать паспорта всем гражданам Украины по упрощенной схеме:

— Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" — в Ростове или Магадане, — написал он в своем Facebook.

Зеленский также напомнил о правах и свободах, которые действуют на Украине, и пообещал, в свою очередь, предоставлять гражданство нуждающимся жителям РФ.

Владимир Путин в долгу не остался.



Президент РФ в целом одобрил идею новоизбранного украинского коллеги Владимира Зеленского о выдаче россиянам паспортов Украины. По мнению Путина, «общее гражданство» для двух стран — это хорошая мысль.

Как сообщает ТАСС, Путин пояснил, что имеет в виду общность русского и украинского народов. А слова Зеленского о его готовности дать украинские паспорта всем россиянам свидетельствуют о том, что «мы договоримся», считает Путин. «У нас много общего», — заключил он.

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...Теоретически, можно было бы только поприветствовать, если бы полемика Москвы и Киева была действительно продолжена в духе "паспортного матча": результат в нем определялся бы только тем, кто победит "по очкам" - количеству свободно выданных "двойных гражданств". Так можно было бы судить о привлекательности того или иного подданства (особенно, если переезжать никуда не нужно было бы!). Например, украинское гражданство привлекательно возможностью безвизового посещения стран Европы. А российское - гипотетической возможностью претендовать на российские пенсии. Люди же живут прагматическими интересами - и наверняка какое-то взаимопроникновение граждан началось бы (да, это шокирующе звучит для некоторых "профессиональных патриотов" по обе стороны границы!). Но, на самом деле, политики вряд ли устроят такое шоу: ведь за понятием "гражданство" стоит комплекс экономических интересов и возможностей государств. А они у обоих стран достаточно ограничены. И это не говоря уже о проблеме Крыма - ведь невозможно поставить людей в положение "граждан двух государств с нерешенным территориальным спором".

По инф. rosbalt.ru

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