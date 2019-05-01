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Кому на Украине предоставлено право "упрощенно обратиться за гражданством РФ"? Есть указ Путина...
По инф. polit.ru   
01 Мая 2019 г.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Указ коснется некоторых лиц, в числе которых граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживающие в Крыму и Севастополе, выехавшие за их пределы до 18 марта 2014 года, лица без гражданства, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, выехавшие за их пределы до 18 марта 2014 года, граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.

На упрощенный порядок получения российского паспорта могут рассчитывать также граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.

Ранее президент РФ подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно указу, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не дольше трех месяцев.

Polit.ru

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