Смогут ли жители Донбасса получить российскую пенсию? Есть информация от ПФР…

|
Недавнюю новость о том, что граждане ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта по упрощенной системе, дополнили пенсионными известиями. В ПФР рассказали, что жители самопровозглашенных республик в случае переезда на постоянное место жительства в Россию смогут получать российскую пенсию.
Руководство ПФР напомнило о соглашении о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. Государства, которые подписали этот документ, должны выплачивать пенсии проживающим на их территории жителям других стран, также принимающих участие в этом соглашении.
В то же время, если жители ДНР и ЛНР не переедут в Россию, то и пенсии от нашей страны они получать не будут. Вдобавок в ПФР пообещали содействовать всеми возможными способами новым гражданам РФ, взяв на себя обязательства по работе с пенсионными фондами республик и Украины.
Переводить деньги из гривен в рубли будут по официальному курсу, установленному к дате назначения самой пенсии.
- Стоит напомнить, что пенсионная реформа в России началась в этом году. Пенсионный возраст граждан РФ повысили до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин.
- Чиновники объяснили этот ход возможностью для увеличения самих пенсий. Так, с января 2019 года их повысили на 7%, а в целом в 2019 году среднемесячная пенсия увеличится до 15,4 тысячи рублей. К 2024 году этот показатель должен дорасти до 20 тысяч рублей, если верить чиновникам.
- На февраль текущего года средняя пенсия в России приблизилась к отметке в 14,1 тысячи рублей, рассказывал Росстат.
А вот в ДНР и ЛНР от повышения пенсионного возраста отказались, так что там пенсия у женщин наступает в 55 лет, у мужчин – в 60 лет. Однако средний размер пенсии в республиках намного меньше российских – всего 5 тысяч рублей.
О точном количестве жителей ДНР и ЛНР сказать сложно. Если верить службам статистики республик, на 1 января 2018 года на части Донбасса, неподконтрольной властям Украины, проживали примерно 3,7 млн человек. На самой Украине приводят другие данные, оценивая население республик в более скромную цифру – менее 3 млн человек.
При этом на территории нашей страны, если верить данным МВД, уже в декабре 2018 года находились более миллиона жителей ДНР и ЛНР. Кто-то получил разрешение на временное проживание, другие оформили патенты на жительство, третьи – получили временное убежище.
Недавно Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать российские паспорта по упрощённой системе. Получить гражданство смогут как люди с украинскими паспортами, так и те, у кого гражданства нет вообще. Важно заметить, что обычно на это дело нужно потратить шесть и более месяцев, но по упрощённой процедуре гражданство можно оформить всего за три месяца. Решениями по таким вопросам будут заниматься в МВД.
Путин заявил, что он совсем не хочет как-то мешать властям Украины, но необходимо что-то делать с вопросом прав человека в Донбассе, где эта ситуация уже «переходит границы».
Президент также подчеркнул, что для самих жителей России новые граждане проблем не создадут, а все социальные обязательства перед нами будут выполнены. По его словам, паспорта для жителей республик обойдутся нашей стране в 100 млрд рублей, которые растянутся на несколько лет (100 миллиардов для бюджета даже такой экономически неразвитой страны как Россия - не очень великая сумма, действительно, но никто не объясняет пока - а откуда вообще возьмутся эти деньги?)
В то же время против этой идеи с паспортами уже выступили на самой Украине. Киев попросил Совбез ООН разобраться с такой инициативой упрощённой выдачи паспортов на ближайшем заседании. МИД Украины также отреагировал на серьёзное решение российских властей, назвав его «продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела».
При этом Юрий Гримчак, занимающий пост замминистра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий", ещё до этого предупреждал, что российский паспорт может автоматически лишить жителя ЛНР или ДНР украинского гражданства.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...