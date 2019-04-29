Смогут ли жители Донбасса получить российскую пенсию? Есть информация от ПФР…

Недавнюю новость о том, что граждане ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта по упрощенной системе, дополнили пенсионными известиями. В ПФР рассказали, что жители самопровозглашенных республик в случае переезда на постоянное место жительства в Россию смогут получать российскую пенсию.

Руководство ПФР напомнило о соглашении о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. Государства, которые подписали этот документ, должны выплачивать пенсии проживающим на их территории жителям других стран, также принимающих участие в этом соглашении.

В то же время, если жители ДНР и ЛНР не переедут в Россию, то и пенсии от нашей страны они получать не будут. Вдобавок в ПФР пообещали содействовать всеми возможными способами новым гражданам РФ, взяв на себя обязательства по работе с пенсионными фондами республик и Украины.

Переводить деньги из гривен в рубли будут по официальному курсу, установленному к дате назначения самой пенсии.

Стоит напомнить, что пенсионная реформа в России началась в этом году. Пенсионный возраст граждан РФ повысили до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин.

началась в этом году. Пенсионный возраст граждан РФ повысили до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин. Чиновники объяснили этот ход возможностью для увеличения самих пенсий. Так, с января 2019 года их повысили на 7%, а в целом в 2019 году среднемесячная пенсия увеличится до 15,4 тысячи рублей. К 2024 году этот показатель должен дорасти до 20 тысяч рублей, если верить чиновникам.

На февраль текущего года средняя пенсия в России приблизилась к отметке в 14,1 тысячи рублей, рассказывал Росстат.

А вот в ДНР и ЛНР от повышения пенсионного возраста отказались, так что там пенсия у женщин наступает в 55 лет, у мужчин – в 60 лет. Однако средний размер пенсии в республиках намного меньше российских – всего 5 тысяч рублей.

О точном количестве жителей ДНР и ЛНР сказать сложно. Если верить службам статистики республик, на 1 января 2018 года на части Донбасса, неподконтрольной властям Украины, проживали примерно 3,7 млн человек. На самой Украине приводят другие данные, оценивая население республик в более скромную цифру – менее 3 млн человек.

При этом на территории нашей страны, если верить данным МВД, уже в декабре 2018 года находились более миллиона жителей ДНР и ЛНР. Кто-то получил разрешение на временное проживание, другие оформили патенты на жительство, третьи – получили временное убежище.

Недавно Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать российские паспорта по упрощённой системе. Получить гражданство смогут как люди с украинскими паспортами, так и те, у кого гражданства нет вообще. Важно заметить, что обычно на это дело нужно потратить шесть и более месяцев, но по упрощённой процедуре гражданство можно оформить всего за три месяца. Решениями по таким вопросам будут заниматься в МВД.

Путин заявил, что он совсем не хочет как-то мешать властям Украины, но необходимо что-то делать с вопросом прав человека в Донбассе, где эта ситуация уже «переходит границы».

Президент также подчеркнул, что для самих жителей России новые граждане проблем не создадут, а все социальные обязательства перед нами будут выполнены. По его словам, паспорта для жителей республик обойдутся нашей стране в 100 млрд рублей, которые растянутся на несколько лет (100 миллиардов для бюджета даже такой экономически неразвитой страны как Россия - не очень великая сумма, действительно, но никто не объясняет пока - а откуда вообще возьмутся эти деньги?)

В то же время против этой идеи с паспортами уже выступили на самой Украине. Киев попросил Совбез ООН разобраться с такой инициативой упрощённой выдачи паспортов на ближайшем заседании. МИД Украины также отреагировал на серьёзное решение российских властей, назвав его «продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела».

При этом Юрий Гримчак, занимающий пост замминистра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий", ещё до этого предупреждал, что российский паспорт может автоматически лишить жителя ЛНР или ДНР украинского гражданства.

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