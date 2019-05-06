В Луганске принимают заявления "на российские паспорта"

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение гражданства РФ. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД Республики полковник полиции Михаил Параскеев.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер.

В центре ведется как прием документов, так и осуществляются консультации граждан, которые только собираются оформлять гражданство РФ.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит ответ на решение России выдавать паспорта РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Еще новости по этой горячей теме:

Polit.ru

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