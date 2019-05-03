Сегодня в ДНР начинают принимать документы "на гражданство России"

Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики начнет прием документов для получения гражданства России с 3 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел ДНР.

В сообщении ведомства отмечается: «Обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и имеющие паспорт гражданина Донецкой Народной Республики».

С 7 мая прием документов будут вести все 33 подразделения миграционной службы ДНР.

После приема документы будут направляться в аппарат миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области.

Предполагается, что срок рассмотрения заявлений составит три месяца.

Polit.ru

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