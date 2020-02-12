Геннадий Зюганов рассказал, как Конституцию «ремонтировать» надо

Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию. Напомним, вокруг объявленной (вдруг) Владимиром Путиным необходимости "ремонта" Основного закона - кипят нешуточные страсти...

— Я за капитальный ремонт Конституции, — признался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Мы требовали отставки правительства и изменения курса. Правительство отправили в отставку, но курс остается прежним. Мы настаивали на том, что новое правительство будет правительством народного доверия, что его сформируют с учетом мнений всех фракций. Президент от этого отказался.

По словам Геннадия Андреевича, КПРФ подготовила 15 поправок в Конституцию, в числе которых — поправка о недрах:

— Мы считаем, что недра должны принадлежать народу, а не пятнадцати упырям, которые их захватили насильно, — заявил Зюганов.

Напомним, что ранее аналогичный законопроект, предложенный КПРФ, не был принят Госдумой.

Еще одна поправка касается прожиточного минимума. По мнению коммунистов, он должен быть увеличен как минимум втрое. И, к слову, это не только мнение КПРФ: к аналогичному выводу в прошлом году пришла группа экспертов Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. По этому поводу состоялся даже экспертный совет в Госдуме, но прожиточный минимум и ныне там. И даже ниже.

В своих конституционных поправках КПРФ также настаивает на возврате к прежнему пенсионному возрасту, закреплении выборности сенаторов и губернаторов и даже на фиксировании стоимости услуг ЖКХ на уровне не выше 10% от дохода.

Еще коммунисты предлагают «ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного права».

В общем, хорошая у коммунистов получается Конституция. Вопрос только в том, что принятие этих поправок возможно, видимо, только при условии смены действующей власти.

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По инф. sobesednik.ru

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