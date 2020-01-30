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Николай Сванидзе — о правке Конституции: «Спешка полезна при ловле блох!..»
|Саркисов Григорий, lgz.ru
|30 Января 2020 г.
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Ключевыми темами российской общественной жизни наряду с формированием нового правительства продолжают оставаться поправки в Конституцию, участие Владимира Путина в иерусалимском форуме по холокосту. Эти события и стали поводом для разговора с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николаем Сванидзе.
– Изменения в Основном Законе, и в частности предложенный новый порядок выборов президента, могут сказаться после 2024 года, когда у Владимира Путина закончится нынешний срок?
– Это зависит от того, как будут толковать изменения. Меня куда больше беспокоит, что внесённые Путиным в Госдуму предложения не вполне соответствуют тому, что прозвучало в Послании президента Федеральному собранию. Такое ощущение, что правку внесли «на ходу». Ведь суть изложенных в Послании предложений заключалась в сужении президентских полномочий и расширении полномочий парламента. Теперь же мы видим попытку расширения конституционных полномочий президента и сужение, например, конституционных полномочий суда. Если эти поправки будут приняты и президент сможет через контролируемый им Совет Федерации снимать судей и главу Конституционного суда, этот суд будет просто выполнять волю президента, истолковывая под его диктовку любое положение Конституции. А это уже удар по прописанному в Основном Законе принципу разделения властей. Конечно, Конституционный суд может истолковать поправки как «обнуление» прежних сроков президентства Путина, и ВВП сможет быть президентом ещё два срока, что сделает его пожизненным главой государства. Захочет ли этого Путин – другой вопрос, но не должно быть так, чтобы страна зависела от желаний одного начальника. Зачем тогда вообще нужна Конституция?
– А что думаете о предложении сделать внутреннее право «приоритетнее» международного?
– Под флагом «обеспечения суверенитета» и «независимости от заграницы» мы получим усиление правовой изоляции страны, что обеспечит власти возможность произвольно поступать с обществом. Это удар по правам человека, ведь до сих пор – и это прописано в Конституции – каждый гражданин России мог обращаться в международные инстанции и решения этих инстанций были обязательны к выполнению внутри страны. Если предложенные поправки примут, этого уже не будет – Конституционный суд скажет, что решение, например, ЕСПЧ противоречит внутренним законам, а потому выполняться не будет. В результате человек останется беззащитным перед всесильной, ничем не ограниченной и никак не контролируемой государственной машиной. Внесённые поправки, по моему мнению, имеют запретительно- ограничительный характер и меняют сам дух Конституции.
– Вас смущает скорость, с которой обсуждаются поправки?
– Очень смущает. Спешка полезна при ловле блох, а тут ведь речь идёт об Основном Законе, о важнейших положениях, которые будут определять жизнь страны многие десятилетия, если не столетия. А значит, новые положения Конституции должны тщательно обсуждаться всем обществом, юристами, парламентом, пусть на это уйдёт несколько месяцев или даже несколько лет. В противном случае народ проголосует «вслепую». Так куда же мы бежим? За нами кто-то гонится?
Если к Конституции относиться как к бумажке, которую можно в любой момент переиначить, – для чего тогда она нужна? И ещё – никто не объяснил, в чём смысл принятия одним пакетом столь «разнокалиберных» поправок, как социальные льготы, Госсовет и Конституционный суд. Чтобы гарантированно «проскочило»?
– Вы предвидите негативные последствия такой своего рода «правовой самоизоляции»?
– Окукливание государства под знаменем обеспечения суверенитета всегда ведёт к произволу власти, которая может действовать без оглядки на международное право. Конституция 1993 года признавала, что права человека главнее прав государства и что мы – часть мира, живём по общим законам этого мира. Смысл же нынешних предложений сводится к тому, что всё окружающее нас – враждебно.
– Ну, слава Богу, не всё. На прошедшем в Иерусалиме форуме по холокосту президент России был в числе самых почётных гостей и уж точно «нерукопожатным» не выглядел. Там много говорилось о росте антисемитизма в мире. Это реальная проблема?
– Антисемитизм существует со времён Рима и иудейских войн и особенно растёт в кризисные периоды. Когда плохо – всегда ищут виноватых. Посмотрите, как много проявлений антисемитизма в Европе. Многие связывают это с притоком беженцев с Ближнего Востока. Но он существует и в среде европейских левых, и в среде либеральной интеллигенции. В последнем случае это, как правило, не этнический, а антиизраильский антисемитизм. Маргинальной же публике эти тонкости ни к чему: она не любит евреев, потому что не любит Израиль, и не любит Израиль, потому что не любит евреев...
– По-вашему, в нашей стране сегодня есть антисемитизм?
– У нас он всегда зависел от государственной политики. Сильный антисемитизм был и в Российской империи, и в СССР начиная с тридцатых годов вплоть до распада Союза. При Сталине он был жестоким и кровавым, потом стал чуть более вегетарианским, но никуда не делся. В новой России государственного антисемитизма нет. Вспомним недавнее выступление Путина на заседании коллегии Минобороны, когда президент, комментируя дневниковую запись польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского, назвал последнего «сволочью» и «антисемитской свиньёй». В таком духе со времён Ленина никто из лидеров страны об антисемитизме не говорил, да и вообще о нём не говорили. Правда, точно так же можно было бы охарактеризовать и советских политиков первого ряда – достаточно вспомнить массированную антисемитскую кампанию в СССР, «дело врачей», убийство Михоэлса. Но, говоря о холокосте и справедливо обвиняя в антисемитизме ряд западных политиков того времени, Путин в то же время фактически выводит из-под исторического осуждения сталинское руководство, перед войной пытавшееся союзничать с Гитлером. Мы теперь что, должны этим гордиться?
– На форуме в Иерусалиме была признана решающая роль СССР в победе над нацизмом, как и роль Красной армии в спасении миллионов евреев...
– Никто в здравом уме и не может отрицать решающий вклад Красной армии в победу над германским нацизмом. Да, это общая победа всей антигитлеровской коалиции, но именно на наш народ легла основная тяжесть в этой войне, мы потеряли миллионы и миллионы человеческих жизней. В Израиле это хорошо помнят, как помнят и то, что узников Освенцима освободили советские солдаты. Так что совсем не случайно президента России принимали в Иерусалиме как особо почётного гостя.
– Возможно, сказалась и история с 26-летней израильтянкой Наамой Иссахар, задержанной в московском аэропорту с 9,6 граммами гашиша и осуждённой на 7,5 лет колонии. Сейчас в Израиле ждут, что Путин помилует её.
– Девушка попала в эту историю случайно, она была в Москве транзитом, и я не исключаю, что те, кто её «взял», уже понесли наказание по служебной линии. У нас хорошие отношения с Израилем, и нельзя ссориться с этой страной из-за девицы, летевшей в Тель-Авив из Дели через Москву. Путин уже встретился с её мамой, Наама написала прошение о помиловании, и, очевидно, скоро её освободят. Можно только уважать израильтян, делающих всё для спасения каждого соотечественника, будь то солдат или туристка...
– В иврите даже есть такое выражение – «шаву баним», «возврат сыновей»...
– Да, для Израиля один израильтянин стоит тысяч бандитов-террористов, и это правильно, в этом – уважение к своему государству и к своим гражданам...
Что касается визита Путина в Иерусалим, он был полезным, и хорошие отношения с Израилем – огромное достижение новой России. Наша дипломатия далека от идеала, но то, что России удаётся одновременно поддерживать хорошие отношения и с Израилем, и с Сирией, и с Ираном, – это несомненный успех нашей политики в Ближневосточном регионе.
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