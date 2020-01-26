Изменения в Конституцию: обещают без нашего ведома не трогать. А из-за чего шум? Разберемся

Голосование россиян по поводу поправок в Конституцию не будет простой формальностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ну, раз все так серьезно - и от нашего голоса многое зависит, то давайте разбираться что к чему...

«Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью», — сказал Песков. «Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в Конституцию — прим. ред), то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против», — отметил он.

Песков добавил, что порядок и сроки проведения голосования разрабатываются.

Что предлагается?

Ранее Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ, которые вносятся в положения двадцати двух статей глав 3-8 Конституции, после чего их планируется вынести на общественное голосование. В статье 75 Конституции предлагается установить, что МРОТ в России не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

В статью 79 Конституции вводится норма, по которой в России не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ. Вместе с тем, этот вопрос подлежит вынесению на рассмотрение Конституционного суда.

Законопроектом также предусматривается закрепление в Конституции РФ обязательных требований к высшим чиновникам, федеральным парламентариям и судьям в части возрастного ценза и отсутствия у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего права на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Проектом также усиливаются требования к кандидату на должность президента РФ. Так, в статье 81 Конституции предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет (сейчас — не менее 10 лет), а также об отсутствии у него иностранного гражданства или вида на жительство или иного документа, подтверждающего права на постоянное проживание на территории иностранного государства, причем не только на момент участия в выборах, но и ранее. При этом требования не будут распространяться на граждан, ранее имевших гражданство иностранного государства, которое или часть которого была принята в Российскую Федерацию.

Помимо этого, устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков (до сих пор было «подряд»).

Также уточняется процедура формирования правительства РФ. Согласно документу, Госдума будет не давать согласие, как сейчас, а утверждать кандидатуру премьер-министра, однако по представлению президента РФ, который также сможет отправить председателя правительства в отставку. Он же в случае троекратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера будет вправе распустить палату и назначить новые выборы.

Вместе с тем Госдума получит новое право по утверждению кандидатур вице-премьеров и федеральных министров, кроме силовых и МИД, вносить которые на ее рассмотрение будет премьер-министр. Президент будет обязан назначить министров, которых утвердит Госдума, однако он же сможет в любой момент отправить их в отставку.

Согласно проекту, президент будет вправе освободить от должности председателя правительства без отставки всего правительства. В этом случае сохраняется прежняя структура федеральных органов исполнительной власти.

Изменениями также усиливается роль Совета Федерации, который будет участвовать в консультациях по назначению президентом силовых министров и прокуроров субъектов РФ. Сенаторы также смогут по представлению президента прекращать полномочия судей Конституционного и Верховного судов, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи, а также в иных, предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Помимо этого, в Конституцию вводится положение о Госсовете, который будет формироваться президентом в целях «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус этого органа будет определяться специальным федеральным законом.

Президент также фактически получит второе право вето, так как сможет обращаться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания. Если суд не подтвердит конституционность закона, глава государства сможет вернуть его в Госдуму без подписания. В отношении федеральных конституционных законов право обратиться в Конституционный суд появляется у президента сразу после поступления к нему одобренного парламентом закона. А в отношении федеральных законов — в случае, если закон уже был отклонен президентом и после повторного рассмотрения парламентом одобрен в ранее принятой редакции.

Отдельными нормами сокращается количество судей Конституционного суда с 19 до 11. Конституционному суду предоставляется право по запросу президента проверять конституционность законов субъекта РФ.

Проектом также предлагается установить в Конституции принцип единства публичной власти и закрепить, что систему публичной власти составляют органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Из-за чего шум и что непонятно?

Наш пожилой читатель наверняка уже обратил внимание, что ряд СМИ и общественных деятелей, политиков - крайне встревожены происходящим. Часть таких мнений публиковалась и у нас на портале, ведь читатели имеют право знать разные точки зрения, а не только официальную. Если, конечно, не верить во Владимира Владимировича Путина как в святого, а считать его просто политиком, имеющим какие-то свои планы и претворяющим их в жизнь (и имеющим право на ошибку!), то тревога не лишена оснований. Дело в том, что внимательно вчитавшись в вышеперечисленный список поправок, мы обнаруживаем в нем три совершенно разных группы:

1. Поправки, связанные с повышением социальных обязательств государства (индексация пенсий, МРОТ и другие). Никто, естественно, в здравом уме не будет возражать против таких хороших вещей! Хотя тот же МРОТ, минимальный размер оплаты труда - привязывается к прожиточному минимуму, а тот исчисляется хитроумной статистикой, которую никакой конституцией не заставишь считать честно. Как и инфляцию, на которую должны индексироваться пенсии - вы, скажем, всегда верите цифрам официальной инфляции? Но, повторимся, все эти поправки вреда уж точно не приносят - и за них можно голосовать обеими руками "за".

2. Поправки, вроде бы звучащие "патриотично" и дисциплинирующе для политиков. Теперь все начальники - будут исключительно обладателями российских паспортов и только, а "забугорное влияние" (международные организации) станут "нам не указ", мы своим суверенитетом не поступимся! Звучит красиво, но - например, это означает, что у российских граждан исчезает надежда добиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) справедливых решений, компенсаций - когда отечественные суды нарушают их права. Человек, присоединяющий свой голос к требованию такого "суверенитета" - должен быть готов остаться один на один с российским правосудием, далеко не всегда праведным. Есть о чем задуматься?

3. И третья группа поправок - совсем туманная. Речь идет, в частности, о появлении в структуре российской власти Госсовета. Сейчас это фактически совещательный орган при президенте, о котором мало слышно - и какие полномочия и функции он получит, предстоит узнать только в будущем, нам это не рассказывают (а скорее всего, даже и сами не знают, еще присматриваются только к идее). Будут ли члены Госсовета сменяемы, избираемы, подотчетны народу? Нам об этом никто ничего не говорит. Также туманно звучат слова о "единой публичной власти", распространяющейся от Кремля до муниципалитетов (городские, районные, поселковые мэрии и думы ныне являются органами местного самоуправления в международно понимаемом смысла слова: собрались местные люди - да и выбрали из своего числа толкового человека поруководить околотком). Как будет обеспечиваться "единство" власти? Будет ли это согласование кандидатуры каждого мэра президентом (или Госсоветом теперь уже)? А что будет, если мнения жителей города NN - и мнение Москвы разойдутся? Кто будет главным - избиратели или "начальство страны"? Если начальство в Кремле (или где там оно будет сидеть) - будет главным, то значит ли, что оно будет отвечать взаправду за состояние каждого муниципального водопровода в какой-нибудь дальневосточном поселке? И вообще - непонятно это красивое слово: "единство", что оно означает? Отсутствие противоречий - понимаемое как бесконфликтность, когда никто ни с кем не спорит, не выясняет отношений, не отстаивает своих (и своих избирателей!) интересов? Так это мы уже проходили, в СССР: советы народных депутатов и исполкомы на местах - просто проштамповывали решения, принимаемые "по партийной линии", в параллельной и истинной структуре власти, КПСС. Иногда это были толковые решения. Иногда - бестолковые или просто вредные. Но в результате такого "единства" страна стала крайне слабой, на местах все глядели в рот вышестоящему начальству, никто не умел проявлять инициативы и нести за нее ответственность... Ну и государство, будучи сверхцентрализованным и завязанным на фигуру Генсека - рухнуло, как только в верхах началось брожение. Мы опять этого хотим, что ли?

...Ладно, скажет наш пожилой и умудренный опытом читатель, все понятно: есть поправки в Конституцию хорошие, а есть то ли сомнительные, то ли непонятные. За хорошее - проголосуем, за непонятное - пока воздержимся. И это было бы разумным подходом, конечно! Если только... нам предложат проголосовать выборочно. Если будет возможность какие-то пункты поддержать - а какие-то отвергнуть. Но вот пока - судя по тому, что слышно "из Москвы", нам будет предложено голосование за все пункты сразу, оптом. "Комплексный обед", называется. И на сегодня - имеет смысл присматриваться к политическим новостям: подтверждается ли это подозрение? Ну а коли будет подтверждаться - то и высказывать свое несогласие! Совершенно не обязательно становиться принципиальным противником Владимира Путина, чтобы отстаивать здравый смысл.

По инф. rosbalt.ru

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