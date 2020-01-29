Конституция и индексация пенсий работающим: законодатели напускают туману

Принятие президентских поправок в Конституцию не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую группу по изменению Основного закона. Ниже приводятся аргументы представителей власти - предлагаем читателю самому разобраться в их хитросплетениях!

Напомним, в России спешным порядком затеян "ремонт Конституции". Это очень неоднозначный процесс, мы об этом писали. Самое же главное: в обсуждаемом проекте - смешаны поправки совершенно непонятные по юридическим и политическим перспективам (они касаются устройства самой российской власти) - и красиво звучащие социальные обязательства, вроде индексации пенсий (конечно, кто ж возражать-то будет?!) Так вот: коли речь зашла об обязательствах пенсии индексировать - то резонен вопрос, а как быть с пенсионерами работающими? Ведь их пенсии давно заморожены - и это настоящее свинство!

Ниже - представляем "сводку с полей", что сегодня говорят по этой теме люди из власти.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на вопрос одного из депутатов, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, ответила: «Само правило (индексации пенсий — прим. ред) сформулировано без изъятий». «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — сказала она.

Позднее Хабриева пояснила, что «конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве».

«Вместе с тем, понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам», — продолжила она, уточнив, что после прекращения трудовой деятельности в страховой пенсии учитываются все индексации, осуществлявшиеся, пока пенсионер работал.

«В президентских поправках никаких исключений нет», — отметил другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Но после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом», уточнил он.

Источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию, формулировка в части индексации пенсий написана таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам.

«В поправке гарантируется только сама индексация и ее регулярность», — указал он. Все остальные вопросы — порядок индексации и условия ее получения, в том числе в зависимости от работы, — определяются федеральным законом, отметил собеседник. По его словам, «Конституция эти вопросы не регулирует».

Индексация работающим пенсионерам пока не обсуждается, сказал другой источник, близкий к Минфину.

Вы - что-нибудь поняли из всего этого, уважаемый работающий пенсионер?

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. Для разработки поправок в Конституцию создана специальная рабочая группа.

Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ, инициированные президентом. Поправки вносятся в положения двадцати двух статей глав 3-8 Конституции, после чего их планируется вынести на общественное голосование (не референдум). Тема вызывает восторг у придворных пропагандистов - и серьезную тревогу у многих экспертов и политиков:

"Ремонт Конституции": лукавство и несправедливость народ все равно распознает

...А наиболее политизированная, оппозиционная молодежь прямо видит за всем этим стремление законсервировать нынешний порядок вещей в России на веки вечные - В Петербурге — уличные протесты против изменений в Конституцию. С задержаниями

По инф. rosbalt.ru

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