Почти половина россиян уверена, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения Конституции нужны ему для расширения собственных полномочий и сохранения власти и после 2024 года: так считает 47% опрошенных «Левада-центром» россиян. Ровно столько же — 47% — заявили, что поправки в Основной закон преследуют цель усовершенствовать систему управления государством в интересах большинства.

При большинство опрошенных — 80% — знают об инициативах Путина, ничего не слышали о предложенных поправках только 20%.

Также каждый третий респондент заявил, что Конституция не играет важной роли в жизни страны, потому что мало кто считается с ее положениями. 27% считают, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. Еще 24% сказали, что Основной закон поддерживает порядок в деятельности государства. 15% заявили, что Конституция — это средство, позволяющее президенту контролировать Госдуму.

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Напомним, Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. Так, он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. Для разработки поправок в Конституцию создана специальная рабочая группа. В ее недрах кипят самые неожиданные идеи...

По инф. rosbalt.ru

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