Конституция России: миллион поправок и миллион сомнений

«Держава-победительница», православие и казачья милиция — какие еще яркие идеи могут появиться при переписывании Конституции России?

Изменения в Конституцию, предложенные президентом и уже одобренные в первом чтении Госдумой, спровоцировали заметное бурление умов. В рабочую группу по доработке основного закона страны в короткий срок поступило около тысячи предложений, так что в итоге ее пришлось разбить на пять подгрупп, каждая из которых и сосредоточится на разборе конкретных вопросов — от социальных до международных.

Обилие предложений, впрочем, не означает, что все они обретут статус поправок к законопроекту и попадут на рассмотрение профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, который и решит, рекомендовать их депутатам к принятию или отклонить. Дело в том, что правом предлагать поправки к законопроектам обладают только субъекты законодательной инициативы, перечисленные как раз в самой Конституции.

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На данный момент на рассмотрении в комитете находится больше сотни внесенных поправок. Но это только начало, поэтому в Госдуме могут перенести рассмотрение законопроекта во втором чтении с 11 февраля, как предполагалось ранее, на более поздний срок — конец февраля или начало марта.

Общественная активность вокруг изменений в Конституцию во многом создается искусственно и напоминает советскую практику, когда «по просьбам трудящихся» власти оформляли нужные для себя решения с опорой на мифическое народное большинство. Так, дискуссии по поправкам в Конституцию провели уже почти в половине российских регионов на базе региональных общественных палат. К делу подключили не только местных депутатов и чиновников, но и экспертные сообщества, профсоюзы и вузы, в стороне остались разве что школы и больницы.

При этом все понимают, что эффект от таких обсуждений околонулевой. Но властям нужна имитация широкого народного участия, чтобы обеспечить высокую явку в предстоящий день голосования и, как следствие, легитимность будущей политической конструкции.

«У президента тут что-то этическое», — так объяснили в рабочей группе необходимость общественного голосования, которое должно состояться уже до конца апреля. К слову, мнением народа поинтересуются уже после того, как конституционные изменения примут в парламенте и одобрят в региональных законодательных собраниях. При этом Владимир Путин внес ясность в эту странную последовательность, заявив в четверг, что не подпишет закон о поправках к Конституции, если эти изменения не поддержат граждане на общероссийском голосовании.

Это открывает определенные политические возможности для оппозиции, некоторые представители которой из числа несистемных либералов уже успели окрестить переписывание Конституции «переворотом» и «узурпацией власти». Однако устроить широкую информационную кампанию у «несистемщиков» пока не получается. Так, один из лидеров либерального фланга Алексей Навальный, назвав Конституцию «омерзительной», устранился от дискуссий на эту тему.

В итоге активность «ушла в интернет» — в Сети опубликован «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти», под которым собрано уже около 35 тысяч подписей.

Цель — сделать так, чтобы граждане проголосовали против поправок в Конституцию. Но донести до них эту мысль будет тяжело, потому что предстоящие голосование окажется пакетным, а среди предлагаемых изменений есть не только политические, но и важные социальные, касающиеся индексации пенсий, МРОТ и т. д.

Вторая же проблема связана с тем, что разговоры о «конституционном перевороте» и «вечном путинском режиме» в либеральной среде строятся по большому счету на гипотезах и догадках, в то время как сами предлагаемые изменения в Конституцию не позволяют сделать определенные выводы на этот счет. Многие эксперты не зря ждут «второго акта спектакля», когда и должна появиться ясность насчет будущей политической конструкции, а точнее, места и роли в ней Госсовета и действующего президента.

Другой путь избрали русские националисты — как еще одни представители несистемного политического фланга. Часть из них, представленная в основном незарегистрированной Национально-демократической партией, решила действовать через члена рабочей группы по изменениям в Конституцию, руководителя организации «Украинцы России» Богдана Безпалько. Суть же предложенных «русских поправок» можно свести к фиксации в Конституции государствообразующего статуса русских и необходимости гарантировать их права как «разделенного народа, стремящегося к воссоединению с исторической Родиной в местах проживания за пределами Российской Федерации».

Однако часть из этих поправок потребовала бы изменения преамбулы к Конституции, чего изначально не планировали в Кремле. Между тем, о необходимости фиксации в ней статуса русских наряду с другими коренными народами (сейчас используется формулировка «многонациональный народ») говорят также и в системных партиях — КПРФ и ЛДПР.

Вряд ли эти предложения будут приняты, зато вместо них в преамбуле могут зафиксировать статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. Это, как пояснили в Госдуме, нужно для того, чтобы противостоять «попыткам переписывания истории».

Власти также вряд ли поддержат предложение зафиксировать в Конституции статус православия как основной религии в России, а идеи прописать в ней возможность создания «казачьей милиции» уже вызвали смех по всей стране. Не пройдут и предложения КПРФ прописать право всех граждан на «достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых», отменить пенсионную реформу, ввести выборность Совфеда и т. д. Проигнорируют и предложения ЛДПР о запрете на доминирование в парламенте одной партии, равно как и «Справедливой России», которая хочет зафиксировать в Конституции запрет на отмену социальных обязательств перед гражданами.

Между тем, серьезные поправки могут коснуться полномочий Госсовета, который, как поговаривают, хотят наделить правом вето на решения, принимаемые высшими органами власти страны, включая будущего президента.

По инф. rosbalt.ru

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