А вы готовы будете проголосовать за Бога в Конституции?

«Если в гимне может быть „Богом хранимая родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — задался вопросом патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна быть отражена в Основном законе, цитирует Кирилла Znak.com со ссылкой на телеграм-канал главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Он уверен, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий. Верующим нужно «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, добавил патриарх.

Напомним, российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с поправками в Конституцию. В законе прописаны требования к кандидату в президенты, в премьер-министры и вице-премьеры, и положение об утверждении премьер-министра и членов правительства депутатами Госдумы, пункт об индексации пенсий и др. Вокруг документа в среде политиков и общественных деятелей развернулись нешуточные страсти (многие не без оснований считают, что главные изменения из предлагаемых - касаются порядка осуществления власти в стране и дают возможности нынешнему президенту сохранить свое решающее влияние после 2024 года):

Власти предполагают вынести предложения по "ремонту Конституции" на всеобщее голосование (правда, пока еще не знают, как оно будет устроено). Все это не значит, что, скажем, за предложение уважаемого Патриарха "о Боге в Конституции" - действительно придется голосовать. Ситуация со множеством весьма противоречивых идей по поправкам - иллюстрирует, в каком идеологическом раздрае пребывает российское общество, не понимающее до конца, зачем нужен Основной закон и что он призван регулировать.

Какими бы, по итогу, не были окончательно вынесенные на народное одобрение поправки - здравый смысл подсказывает, что голосовать за них надо по отдельности, а не "оптом", не как за "комплексное меню". Потому что даже в варианте Владимира Владимировича Путина - они касаются слишком разных и прямо между собой не связанных сфер жизни.

По инф. rosbalt.ru

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