Бизнес-общественник: с увольнением предпенсионеров надо сначала разбираться административно!

Введение уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или за увольнение работников предпенсионного возраста возможно только при повторном административном правонарушении. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как сообщает ТАСС, в Хабаровске на расширенном заседании координационного совета дальневосточных отделений РСПП Шохин пояснил: в Союзе считают, что сейчас наказания за неправомерный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или за их увольнение укладываются в параметры административного кодекса.

«Административное судопроизводство проще и быстрее реализовать. Уголовное — технически юридически сложнее», — уточнил глава РСПП. По его словам, бизнес считает, что если подобные меры будут введены, то обязательно нужно предусмотреть предварительное судебное рассмотрение этих споров на основе административного права.

Уголовное наказание для бизнеса за увольнения предпенсионеров возможно, если ранее работодатель был наказан за такое же нарушение административно. «Беда в чем — чем жестче будет уголовное наказание, тем быстрее работодатели будут избавляться от лиц, не достигших предпенсионного возраста. Под ударом окажутся мужчины 59 лет, женщины — 54. Их уволят раньше», — указал Шохин.

В РСПП также предложили разработать стимулирующие меры для бизнеса, чтобы предпенсионеров не увольняли. Стимулом может стать, к примеру, вложения государства в систему профобразования и несение расходов работодателей на переквалификацию сотрудников, либо снижение взносов соцстраха, если компания обеспечила стопроцентную диспансеризацию сотрудников.

Напомним, о возможности введения наказания «вплоть до уголовного» за увольнения сотрудников предпенсионного возраста или отказ таким людям в приеме на работу заявил президент РФ Владимир Путин в «пенсионном» телеобращении.

Бизнес-объединения со всем возможным деликатным скепсисом уже высказывались относительного того, что проблема "недопенсионеров" может быть решена простым появлением в Уголовном кодексе очередной статьи.

По инф. rosbalt.ru

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