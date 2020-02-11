Во Владимире в получении взятки обвинили главврача Красного креста

Во Владимире за получение крупной взятки задержан и арестован главврач больницы скорой помощи «Красный крест» Евгений Яскин.

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Как передает телеканал «Зебра-ТВ», Яскина подозревают в личном получении взятки в 1,7 млн рублей от представителя коммерческой структуры за учет ее интересов при проведении электронных аукционов и заключении контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене.

Еще о коррупции среди медиков:

Заведующий урологическим отделением одной из больниц Красноярска заплатит три миллиона рублей за взяточничество. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, доктор получил "вознаграждение" в 50 тысяч рублей от молодого человека, который очень не хотел идти служить в армию.

И просто любопытные факты:

Абсолютное большинство — 81% — россиян считают коррупцию серьезной проблемой, при этом лишь 11% видят прогресс в борьбе с ней. Наиболее коррумпированными люди считают сферы госсобственности, полицию, органы госконтроля, судебную систему, ЖКХ. По итогам 2019 года Россия заняла 137-е место из 180 в рейтинге государств по уровню коррупции, который составляет международная организация Transparency International. В организации отмечают, что высокий уровень коррупции в России связан с отсутствием развития антикоррупционных инструментов, а также с подменой системной борьбы с коррупцией точечными уголовными делами. Кроме того, Россия все еще не ратифицировала Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Лучшими в рейтинге стали Новая Зеландия, Дания (по 87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов). Хуже всего ситуация с коррупцией обстоит в Сирии (13 баллов), Южном Судане (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Отмечается, что Евгений Яскин дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят такие вот скандалы:

По инф. rosbalt.ru

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