Новые дела о взятках: в Карелии задержан министр транспорта, а в Москве — важный следователь

СМИ сообщают о новых громких коррупционных преступлениях. Так, в Карелии по уголовному делу о получении взятки задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, а также замдиректора по строительству аэропорта «Петрозаводск». А в Москве задержали следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО ГСУ СК РФ.

По данным СК РФ, в Карелии замдиректора аэропорта Алексей Николаев, действуя по предварительному сговору с министром Алексеем Кайдаловым, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб. Деньги были получены за содействие в заключении договора подряда на работы по строительству на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату работ.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем официальный сайт правительства республики опубликовал комментарий главы региона Артура Парфенчикова. По его словам, что-либо комментировать и тем более утверждать сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако, подчеркнул он, если данный факт будет подтвержден, то «хотелось бы принести извинения жителям республики за коррупционное проявление высокопоставленного республиканского чиновника».

А Алексей Кайдалов будет уволен. «Соответствующий указ подпишу сегодня», — пообещал Парфенчиков.

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В столице, в свою очередь, задержали за крупную взятку следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО ГСУ СК РФ по Москве. Сотруднику ведомства уже предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Задержание состоялось в минувший вторник, 4 февраля. Следователь получил взятку в 4,3 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности гражданина по уголовному делу.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении следователя-коррупционера.

Кроме того, из-за инцидента в отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу Москвы будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. Взятки берут не только чиновники (и это у многих не вызывает удивления), но и правоохранители, то есть те, кто с этими взятками призван бороться:



По инф. rosbalt.ru

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