В Красноярске врача оштрафовали за помощь уклонисту от армии... на три миллиона!

Заведующий урологическим отделением одной из больниц Красноярска заплатит три миллиона рублей за взяточничество. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, доктор получил "вознаграждение" в 50 тысяч рублей от молодого человека, который очень не хотел идти служить в армию.

Уклонисту был поставлен ложный диагноз, но вскоре сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД раскрыли преступную схему - в отношении доктора было возбуждено дело по статье о получении взятки.

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Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в три миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Судебный вердикт был оспорен, однако на днях красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.

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