ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Красноярске врача оштрафовали за помощь уклонисту от армии... на три миллиона!
По инф. Российской газеты   
04 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Заведующий урологическим отделением одной из больниц Красноярска заплатит три миллиона рублей за взяточничество. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, доктор получил "вознаграждение" в 50 тысяч рублей от молодого человека, который очень не хотел идти служить в армию.

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Уклонисту был поставлен ложный диагноз, но вскоре сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД раскрыли преступную схему - в отношении доктора было возбуждено дело по статье о получении взятки.

А вот что еще можно почитать по теме:

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в три миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Судебный вердикт был оспорен, однако на днях красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 