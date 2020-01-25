Россия чуть-чуть улучшила свое положение во всемирном рейтинге коррупции

По итогам 2019 года Россия заняла 137-е место из 180 в рейтинге государств по уровню коррупции, который составляет международная организация Transparency International.

Россия набрала 28 баллов из 100 и поднялась в рейтинге на одну строчку по сравнению с 2018 годом. Также 137-е место занимают Кения, Доминиканская республика, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Последние пять лет составители рейтинга присуждают России примерно одинаковое количество баллов, однако ее положение в рейтинге колебалось от 119-го до 138 места.

В Transparency International отмечают, что высокий уровень коррупции в России связан с отсутствием развития антикоррупционных инструментов, а также с подменой системной борьбы с коррупцией точечными уголовными делами. Кроме того, Россия все еще не ратифицировала Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

Лучшими в рейтинге стали Новая Зеландия, Дания (по 87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов). Хуже всего ситуация с коррупцией обстоит в Сирии (13 баллов), Южном Судане (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Среди стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок за год совершила Армения — с 35 до 42 баллов. Улучшили свои показатели Азербайджан — с 25 до 30 баллов и Казахстан — с 31 до 34 баллов. Узбекистан получил 25 баллов — это на два балла больше, чем в 2018 году. По одному баллу набрали Беларусь и Кыргызстан, получив 45 и 30 баллов соответственно. Показатели Таджикистана с прошлого года не изменились — 25 баллов. Остальные страны ухудшили свои показатели: Грузия (56) и Украина (30) потеряли по два балла; Молдова (32) и Туркменистан (19) — по одному баллу.

Индекс восприятия коррупции составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей, которые проводят независимые организации по всему миру, в том числе Всемирный банк, британская компания Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и другие.

...Конечно, это обидно - когда страну, которой люди гордятся, считают территорией процветающего казнокрадства! Но, положа руку на сердце, разве не привыкли сами россияне уже к тому, что в любом городе, районе, ведомстве, министерстве - могут возникнуть скандалы вроде таких:

Polit.ru

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