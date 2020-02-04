Бывший подполковник-силовик попался на взятке. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы

В Петербурге Петроградский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела транспортного СК РФ по СЗФО Роману Русакову и его сообщнику Мушегу Товмасяну по делу о взяточничестве, мошенничестве и превышении полномочий.

По данным объединенной пресс-службы городских судов Русаков получил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей, Товмасян приговорен к 5,5 годам. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Русаков был уличен в случае присвоения изъятых таможней товаров и вымогательстве взяток. Товмасяна он привлек в качестве посредника для получения взятки.

При этом во время судебного процесса Русаков и его адвокат просили суд о прекращении дела, утверждая, что действия фигуранта «не подпадают под уголовную ответственность». Защита Товмасяна в свою очередь просила переквалифицировать обвинение со статьи «посредничество во взяточничестве» на «мошенничество» и ограничиться условным наказанием либо уже отбытым сроком.

Если новости о взятках российскими чиновниками мы уже давно воспринимаем как данность, то сообщения о попавшихся на этом преступлении следователях все еще кажутся чем-то из ряда вон выходящих. Хочется верить, что истории недобросовестных и продажных сотрудников СК - это все-таки исключение из правила, но как знать. Вот и неудивительно, что люди все меньше верят в способность власти навести порядок и справедливость, когда такое творится:



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По инф. rosbalt.ru

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