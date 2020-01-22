В Красноярске арестован местный глава ПФР. Коррупция, похоже...

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц. Как сообщает пресс-служба краевого суда, чиновник ранее был задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Следственный комитет, ФСБ или МВД пока не комментируют дело. Но можно предположить, что Майборода арестован в рамках расследования обстоятельств покупки для ПФР двух административных зданий по завышенной в несколько раз цене. В результате фонду был нанесен ущерб в 75 млн рублей.

В ноябре прошлого года обвинение в совершении этого преступления было предъявлено заместителю Майбороды - Алексею Трофимову. Его также арестовали.

ПРФ - это структура, которой доверено управление пенсионными накоплениями, деньгами стариков, инвалидов, других получателей государственной помощи... Мы все уже чуть ли не смирились с неистребимостью российской коррупции, но скандалы в "святая святых" шокируют особенно остро!

- это структура, которой доверено управление пенсионными накоплениями, деньгами стариков, инвалидов, других получателей государственной помощи... Мы все уже чуть ли не смирились с неистребимостью российской коррупции, но скандалы в "святая святых" шокируют особенно остро! Другие новости ПФР и вокруг него - по ссылке.

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