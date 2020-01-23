В Петербурге посреди зимы выросли краснокнижные грибы

В Приморском районе Санкт-Петербурга жители обнаружили грибы Sarcosoma globosum, занесенные в Красную книгу. Фотографиями с тихой охоты в январе поделились грибники в соцсетях.

«Краснокнижная Sarcosoma globosum резко выросла до максимального размера за последние две недели. К сожалению, сегодня заметил, что кто-то их собирает, непонятно зачем. Они настолько редки, что проку от них никакого, а исчезнуть могут насовсем», — написал грибник.

Другие названия этого вида съедобных грибов: булгария или буркардия шаровидная. Они растут преимущественно в старовозрастных нетронутых лесах. В Западной Европе грибы встречаются только в ельниках, а в средней тайге Западной Сибири — в темнохвойных лесах, смешанных с осиной. В Красной книге России отмечается, что вид исчезает из-за разрушения мест обитания.

«Никогда не видел такой гриб. Прочитал, что очень редок, а плодовые тела появляются весной после схода снега. Так что снег сошел — весна настала», — написал один из пользователей в комментариях.

Подписчики также выяснили, что гриб обладает лекарственными свойствами — лечит от ревматизма и продлевает молодость.

«Это ж эликсир вечной молодости и бессмертия!!!» — отметили пользователи в соцсетях.

Нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. 21 января Петербург побил температурный рекорд 63-летней давности — столбик термометра поднялся до отметки +4,8 градуса.

А вот еще заголовки о том, что происходит в России из-за теплой зимы:

По инф. rosbalt.ru

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