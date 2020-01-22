Город в Ленобласти уходит под воду из-за паводка. И это в январе!

Жители Тихвинского района в Ленинградской области столкнулись с январскими паводками. Фотографии разлившейся реки в исторической части города пользователи выложили в социальных сетях.

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19-20 января воды реки Тихвинки достигли стен Богородичного Успенского мужского монастыря, в зоне подтопления оказались улицы старой части города: Верхне-Береговая, Васильева, Ращупкина, Советская и Речной переулок.

Жители Тихвина уверены, что подтоплении виновата не только теплая погода, но и обветшавший участок дамбы, которая растянулась вдоль улицы Верхне-Береговая. По их мнению, некачественно проведенные в сентябре работы «Водоканала» усилили подтопление.

Зима в этом году аномально теплая, и особенно это ощущают на себе жители западной части России. Москвичи и петербуржцы, можно сказать, и снега не успели повидать, а между тем, дело идет уже к концу января. Остается надежда на февраль - синоптики говорят, что он будет заметно холоднее января и на европейской территории России и по всей стране в целом. Особенно сильно похолодает в азиатской части, где ожидаются отрицательные аномалии температуры. И вот в связи с этим паводок уж очень не желателен, ведь если он не успеет пройти и грянут морозы, то будет настоящее бедствие.

По инф. rosbalt.ru

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