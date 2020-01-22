Радуетесь теплой зиме? А вот нерпам и тюленям — трудно: выспаться негде...

В Петербурге защитники ластоногих переживают за нерп и тюленей, которым погода не дает даже выспаться. На водоемах нет льда, а сильный ветер поднимает большую волну на Финском заливе и в Ладожском озере.

В группе «Спасение тюленей» активисты опубликовали видео. Они сняли нерпу, которая живет рядом с одним из маяков Финского залива. Животное вынуждено бороться с волнами вместо того, чтобы отдыхать на льду.

«Вот так примерно выглядит обстановка для нерп этой зимой. Сейчас по своему тюленьему календарю они должны спокойно лежать на льду, но из-за нынешней аномальной зимы вместо льда тюлени вынуждены день за днем сражаться с бушующими волнами. На этом видео нерпа, которая хотела перезимовать рядом с одним из маяков Финского залива. Но даже отоспаться на камнях ей удается крайне редко. Так и живет с постоянными взрывами волн над головой», — написали защитники ластоногих.

Ранее активисты выразили опасение, что предстоящий спасательный сезон будет тяжелым. Лед и толстый слой снега являются ключевыми факторами для успешного выкармливания детенышей. Уже в первых числах февраля самки должны полностью закончить подготовку к родам, однако льда на водоемах Петербурга и Ленобласти до сих пор нет.

Прогнозы синоптиков не утешительны. Весну обещают такую же аномально теплую, как и нынешняя зима.

Многие люди все чаще переживают за судьбу животных и стремятся помогать им. Это очень хорошо, ведь так мы (или хотя бы наши дети-внуки) становимся человечней!

А вот причуды климата - действительно вызывают все больше беспокойства...

По инф. rosbalt.ru

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