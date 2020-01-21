Снега маловато нынче, какого урожая ждать будем?

Посевы озимых культур в РФ в настоящее время находятся в неплохом состоянии, что позволяет рассчитывать на их рекордный сбор в 2020 году, заявил руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики при Минсельхозе Рудольф Булавин.

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При этом он указал, что сохраняются и факторы риска. «Беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на размер урожая, является уровень вегетационных осадков. Пока он заметно отстает от нормы», — констатировал Булавин.

Ранее в январе опрошенные агентством эксперты предупредили, что аграрии в ряде регионов России из-за малоснежной зимы могут столкнуться весной с низкими запасами влаги в почве.

В декабре министерство обнародовало предварительные данные, согласно которым Россия в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна. В предыдущем году валовой сбор зерна в России в 2018 году составил 113,255 млн тонн. Кроме того, в 2019 году было собрано 75 млн тонн пшеницы в чистом весе.

На прошлой неделе Минсельхоз США пересмотрел в сторону понижения прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельскохозяйственном году (июль 2019-июнь 2020 год) до 34 млн тонн с 35 млн тонн по декабрьской оценке. При этом был ухудшен прогноз сбора пшеницы в РФ — на 1 млн тонн до 73,5 млн тонн.

Более того, свой прогноз по экспорту российской пшеницы понизил и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новая оценка составляет 33,5 млн тонн против 34 млн тонн, которые ожидались ранее. По словам Рылько, прогноз уменьшен в связи с низкими темпами экспорта пшеницы, особенно в последние 2,5 месяца.

Официальная оценка Минсельхоза РФ на текущий сельхозгод — 36 млн тонн при общем зерновом экспорте в 45 млн тонн.

Зима в этом году действительно малоснежная, а на западе России и вообще можно сказать бесснежная. Все это не что иное как следствие изменения климата. Глобальное потепление не замечать уже решительно нельзя, и в России оно ощущается особенно остро, ведь, как пояснили климатологи, большая часть страны покрыта сушей. Неизбежно скажется такая погода и на урожае. Будем надеяться, что в лучшую сторону: весну в этом году тоже обещают аномально теплую.

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По инф. rosbalt.ru

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