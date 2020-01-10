Что за зима такая?! Нормальные морозы — только в двух регионах...

В ближайшие 10 дней среднесуточная температура на всей территории РФ, кроме двух регионов, будет превышать норму на 4-12 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росгидромета Юрия Варакина.

По словам синоптика, соответствовать климатической норме температура будет только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки.

Самые сильные отклонения от нормы ждут республику Коми и Вологодскую область: там будет на 12 градусов теплее, чем должно быть. Также аномально высокие температуры ожидаются на юго-западе Якутии, в районе Ямало-ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийске.

На 8-10 градусов температура превысит норму в регионе от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала. В других регионах превышение будет менее заметным.

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По инф. rosbalt.ru

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