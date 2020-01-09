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В Петербурге примула приняла зиму за весну и показала бутоны
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2020 г.
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В Петербурге в самый разгар зимы расцвела примула. Аномально теплая зима в этом году совсем природный цикл растений сбила...

В Петербурге примула приняла зиму за весну и показала бутоны

Фотографию с бутоном, в котором видны фиолетовые лепестки, сделала жительница Ломоносова. При этом в обычных условиях примула зацветает в марте и апреле вместе с первыми весенними цветами. Однако 8 января температура в Петербурге была близка к рекордному значению — от 3 до 5 градусов выше нуля, поэтому цветок не выдержал «зимней спячки» и решил окончательно проснуться. При этом одуванчики «сдали позиции» еще раньше: петербуржцы замечали их еще в середине декабря.

В конце декабря весенние цветы распустились и в Москве, а также в Тверской области. Перед самым Новым годом в «Аптекарском огороде» МГУ расцвели подснежники, одуванчики, форзиции, рододендрон, а в Тверской области заметили несколько видов грибов, активных насекомых и цветущую обычно весной печеночницу благородную.

По инф. rosbalt.ru

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