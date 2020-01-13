В России теплеет быстрее, чем во всем мире. А почему? Суши у нас много!

По сравнению с другими странами в РФ теплеет в 2,5 раза быстрее. Климатолог Андрей Киселев объяснил, что это связано с тем, что Россия целиком находится в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

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На Земле океан и суша распределены в пропорциях 71% и 29%. В России, которая является средоточием одной седьмой всех сухопутных территорий планеты, соотношение обратное, пояснил специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.

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Киселев назвал океан огромным аккумулятором тепла, который способен нивелировать влияние изменяющихся условий. «У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — отметил исследователь.

Климат в мире меняются, и климатические ЧС - это то, с чем нам придется сталкиваться ежегодно еще на протяжении многих лет. Погода становится агрессивнее, увеличиваются такие ее суровые явления, как, например, паводки, масштабное таяние льдов. На планете горят леса, бушуют мощные ураганы, свирепствуют засухи и т.д. И эксперты говорят, что некоторые страны в недалеком будущем могут вообще стать непригодными для жизни. И это очень пугает...

По инф. rosbalt.ru

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