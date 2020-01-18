Россия и климатические катаклизмы. Приговор вынесен?

Россия во второй половине XXI века будет «приговорена» к климатическим катаклизмам, а виной всему — «рукотворное изменение климата» человеком. Об этом глава Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме.

По его словам, то, что люди делают сейчас, будет отражаться в плане климата на второй половине века и избежать этого не удастся. Будут «и волны жары», «некие темы, связанные с наводнением» и тому подобное. Ко всем этим событиям Катцов предложил «готовиться заранее», подчеркнув, что столь стремительное изменение климата спровоцировал человек и «это медицинский факт».

По теме: По сравнению с другими странами в РФ теплеет в 2,5 раза быстрее. Климатолог Андрей Киселев объяснил, что это связано с тем, что Россия целиком находится в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Он добавил, что некоторое время назад специалисты называли основной задачей попытки снизить влияние на климат антропогенного фактора. Но в последнее время выяснилось, что климатическая система Земли очень инертна. Так что теперь стоит задача адаптации цивилизации к изменениям климата.

Напомним, нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, в январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.

***

Беспокойство у синоптиков, к слову, вызывает малое количество осадков в центре европейской части страны. Так, с сентября по декабрь в Подмосковье, а также Владимирской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской областях показатель по осадкам не превышал 50% нормы. Однако, к примеру, в Костромской области осадков выпало 270% нормы. Пока это не дает повода говорить о потенциальной пожароопасности, но «настораживает». Об этом заявил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что если март будет холодный и со снегом, который будет медленно таять в апреле, ситуация окажется не очень страшной. Но, добавил эксперт, «индикатор» все же присутствует — влажность почвы мала и это «в какой-то степени настораживает», хотя это и не «прогноз опасности». При этом Вильфанд добавил, что в Москве уже сейчас принято решение об обводнении торфяников.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие. Впрочем, Вильфанд это мнение не разделяет.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ