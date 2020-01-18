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Россия и климатические катаклизмы. Приговор вынесен?
|По инф. rosbalt.ru
|18 Января 2020 г.
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Россия во второй половине XXI века будет «приговорена» к климатическим катаклизмам, а виной всему — «рукотворное изменение климата» человеком. Об этом глава Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме.
По его словам, то, что люди делают сейчас, будет отражаться в плане климата на второй половине века и избежать этого не удастся. Будут «и волны жары», «некие темы, связанные с наводнением» и тому подобное. Ко всем этим событиям Катцов предложил «готовиться заранее», подчеркнув, что столь стремительное изменение климата спровоцировал человек и «это медицинский факт».
Он добавил, что некоторое время назад специалисты называли основной задачей попытки снизить влияние на климат антропогенного фактора. Но в последнее время выяснилось, что климатическая система Земли очень инертна. Так что теперь стоит задача адаптации цивилизации к изменениям климата.
Напомним, нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, в январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.
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Беспокойство у синоптиков, к слову, вызывает малое количество осадков в центре европейской части страны. Так, с сентября по декабрь в Подмосковье, а также Владимирской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской областях показатель по осадкам не превышал 50% нормы. Однако, к примеру, в Костромской области осадков выпало 270% нормы. Пока это не дает повода говорить о потенциальной пожароопасности, но «настораживает». Об этом заявил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд пояснил, что если март будет холодный и со снегом, который будет медленно таять в апреле, ситуация окажется не очень страшной. Но, добавил эксперт, «индикатор» все же присутствует — влажность почвы мала и это «в какой-то степени настораживает», хотя это и не «прогноз опасности». При этом Вильфанд добавил, что в Москве уже сейчас принято решение об обводнении торфяников.
Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие. Впрочем, Вильфанд это мнение не разделяет.
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