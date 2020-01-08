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Аномальное тепло накрыло Россию. Холодов нет даже в Якутии!
По инф. rosbalt.ru   
08 Января 2020 г.
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Второй месяц зимы Россия встречает с тепловыми рекордами даже в самых холодных регионах Сибири и Урала. (Все это не что иное, как отголоски глобального потепления, которое затронуло уже все уголки земного шара. - прим. МГ.)

Аномальное тепло пришло даже в Якутию!

Как заявил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, наиболее сильные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии.

По его словам, на ситуацию влияет проникновение атлантического воздуха через Уральские горы.

В частности, в Якутии температурные показатели на 20 градусов превышают многолетние значения, а вместо традиционных минус 40 здесь часто наблюдается минус 15-20 градусов.

Превышение нормы на европейской части России составляет шесть-восемь градусов, однако в относительно мягком климате даже эта разница имеет большое значение.

К слову, минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, — температура воздуха опускалась до минус 5,9 градусов.

Еще о погодных явлениях и бедствиях, которые они несут:

По инф. rosbalt.ru

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