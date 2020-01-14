Синоптики: весна в этом году будет тоже аномальной

Весна в России в этом году, как и зима, будет на несколько градусов теплее климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. (Глобальное потепление продолжается, вот и на весне оно отразится. - прим. МГ.)

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По его словам, передает РБК, в марте будет на 3-4 градуса теплее нормы, в апреле — на 1-2, в мае — на 1 градус. «То есть аномалия будет плавно сокращаться», — пояснил Тишковец. По его прогнозу, климатическая весна в России наступит в конце марта, а в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья.

Синоптик добавил, что январь и февраль будут теплыми и «настоящей зимы» уже не будет. Так, в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров.

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По инф. rosbalt.ru

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