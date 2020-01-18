Алло, Гидрометцентр! Что слышно про погоду в феврале?

В феврале в России будет чуть в среднем чуть холоднее, чем в январе. С таким прогнозом выступил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, эти данные Гидромет «прогнозирует достаточно уверенно». Причем, добавил Вильфанд, такое бывает крайне редко. Эксперт отметил, что более холодный февраль будет и на европейской территории России и по всей стране в целом. Особенно сильно похолодает в азиатской части, где ожидаются отрицательные аномалии температуры.

В центре, в том числе в московском регионе, температура также будет заметно ниже январской, но насколько именно ниже — синоптики скажут в конце месяца.

Напомним, нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, в январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.

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По инф. rosbalt.ru

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