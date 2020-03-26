Тесты на коронавирус теперь делают частные лаборатории. Но к их услугам советуют не прибегать

Лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» с 26 марта начнут проводить тесты на коронавирус COVID-19 в нескольких городах России.

«Хеликс» анонсировал тестирование в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Лаборатория планирует начать прием анализов и в других городах. Сам тест будет стоить 600 рублей, услуга по взятию биоматериала оплачивается отдельно.

«Гемотест» будет тестировать в Москве и Подмосковье — Дзержинске, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. С 31 марта тесты будут проводиться и в Симферополе.

Также тестировать на коронавирус собирается частная лаборатория «Инвитро». Там услуга будет запущена в течение месяца.

Однако в Роспотребнадзоре россиянам не советуют широко прибегать к услугам частных лабораторий. «Частные клиники могут брать анализы на обычный коронавирус, ведь у него несколько подвидов. То есть новую инфекцию врачи выявить не смогут, да и цены на такие анализы в некоторых клиниках зашкаливают — под 14 тысяч рублей. На наличие новой инфекции COVID-19 можно провериться только в городских поликлиниках», — объяснили в ведомстве.

«Мы призываем вас не бежать сдавать анализ, если вы не были за границей в странах, где быстро распространяется коронавирус, и если у вас нет признаков ОРВИ. Более того, даже не всем вернувшимся из этих стран необходим анализ. Первое, что должен сделать человек — это сесть на домашний карантин и обеспечить полную самоизоляцию. Второе — позвонить 112 и сообщить, откуда он вернулся. За ним будет вестись медицинское наблюдение — если признаков ОРВИ нет, в 1-й, 3-й и 10-й день доктор приедет взять анализы. Если появятся подозрительные симптомы, человека переведут в стационар, где начнут проверять на коронавирус», — объяснили в ведомстве.

Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала, что экспресс-тестов на коронавирус не будет. Такие тесты нельзя будет купить в аптеке либо самому изготовить в домашних условиях.

Напомним, изначально все тесты на короновирусную инфекцию отправлялись в Новосибирск, в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Позже тестирование начали проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Добавим, что в «Векторе» сейчас в неделю производят 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. В петербургском Роспотребнадзоре призвали доверять этим тест-системам.

«В феврале тест-система прошла полную регистрацию, говорить о том, что она неэффективна — нельзя. Эти же тесты мы направляли в Китай, чтобы помочь им быстрее фиксировать зараженных», - отметили в ведомстве.

Другие новости об опасной инфекции - по ссылке.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...