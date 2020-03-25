Власти придумали, как будут наказывать за нарушения карантина. Строго!

Госдума намерена 31 марта рассмотреть поправки в УК РФ об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Так, для нарушителей карантина предполагается наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Поправки 24 марта рассматривались на совещании у спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и экспертами правового управления парламента. По итогам обсуждения Володин и Крашенинников инициировали изменения УК.

Так, предложено ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. За это предлагают наказывать штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода лица в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение, которое повлекло по неосторожности смерть человека либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, будет назначен штраф до 2 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от 4 до 5 лет. Либо — запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предполагается лишением свободы на срок до 7 лет.

Поправки будут рассмотрены 25 марта на Совете Думы, после чего их внесут на рассмотрение палаты.

Впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах. В мире заразились около 350 тыс. человек, около 16 тыс. умерли. В России, по данным на 25 марта, обнаружено 658 случаев заражения COVID-19. Больше всего зараженных нашли в Москве (120 случаев), Подмосковье и Крыму (по шесть случаев), Псковской области и Краснодарском крае (по четыре), Оренбургской области и республике Саха (Якутия) (по три случая). В оперштабе отметили, что все зараженные в последние две недели посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Инфицированных госпитализировали и поместили в специальные боксы. Людей, которые с ними контактировали, сейчас обследуют.

"Коронавирусные наказания" власти намерены предусмотреть серьезные, и это в общем-то, правильно, ведь ситуация с распространением инфекции зашла уже слишком далеко. Главное только, чтобы эти меры работали, чтобы население не относилось к установленным правилам спустя рукава, ведь в противном случае победить инфекцию вряд ли получится. В этом отношении нужно последовать примеру Европы. В Греции, Франции, Испании власти установили нешуточные штрафы для нарушителей карантина, а в самых сложных случаях людей и вовсе сажают в тюрьму. Будет ли у нас так же? Скажем прямо, представить себе сложно, но поживем-увидим... а пока напомним свежие заголовки о том, что происходит в стране:



По инф. rosbalt.ru

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