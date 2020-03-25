Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.

Запреты будут введены на неопределенный срок, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отметим, что первым регионом, где отнеслись к мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции максимально ответственно, оказалась Чечня. Здесь по распоряжению главы республики Рамзана Кадырова закрыли все рестораны, кафе и места массового скопления людей из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение было принято после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус. Глава региона рассказал, что анализы были направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Сейчас в Чечне на карантине находятся более 360 человек, которые вернулись из стран, где распространятся заболевание.

Кадыров отметил, что ситуацию усложняет то, что иногда болезнь протекает бессимптомно, и человек может не подозревать, что он является носителем инфекции. Глава Чечни призвал всех быть бдительными, не выезжать за пределы региона и не выходить из дома, а при недомогании и высокой температуре немедленно позвонить врачам.

По словам главы республики, продуктовые магазины будут работать в «штатном режиме», в случае необходимости предпринимателям будет оказана поддержка. «При этом любые ценовые спекуляции будут жёстко пресекаться», — заверил Кадыров.

Между тем 17 марта Минпромторг рекомендовал владельцам кафе и ресторанов не пускать в свои заведения простуженных клиентов, а здоровых гостей обязать мыть руки перед входом в зал.

По данным на 23 марта, в России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных зарегистрированы в Москве и Подмосковье.

Примерно 2,6 млрд человек, то есть почти треть населения Земли, подверглись мерам социальной изоляции, сообщает The Guardian. К концу марта на карантине пребывает примерно 20% населения планеты, то есть 1,7 млрд человек.

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса ускоряется. «Первые 100 тысяч случаев были зарегистрированы в 67 дней, следующие 100 зафиксировали в 11 дней и всего 4 дня потребовалось для третьих 100 тысяч случаев», — заявил лидер организации Тедрос Гебреисус.

Другие новости об угрожающей всем нам инфекции - по ссылке.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...