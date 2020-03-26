Коронавирусные страсти: от услуги чихания до ограбления больниц ради масок

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Пандемия коронавируса существенно изменила жизнь жителей многих стран. Люди на фоне непрекращающейся паники и истерии порой совершают не поддающиеся здравому смыслу поступки, устраивают провокации и скупают продукты и бытовую технику. Рассказываем о самых необычных случаях.
В Новокузнецке фитнес-тренер предложил услугу чихания у офиса конкурентов.
Правоохранители заметили на сайте бесплатных объявлений публикацию следующего содержания: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали». Стоимость «услуги» автор оценил в 50 тыс. рублей.
Полицейские быстро нашли мужчину, разместившего объявление: им оказался 21-летний фитнес-тренер. Он попытался оправдаться тем, что якобы хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае мужчина ни разу не бывал.
Правоохранители передали информацию о поступке гражданина в Роспотребнадзор, который контролирует ситуацию с эпидемией коронавируса. Не исключено, что мужчину могут наказать за распространение заведомо ложной общественно значимой информации.
***
В Тавде Свердловской области мужчина вызвал «скорую помощь» для жены, заявив, что у нее коронавирус.
Как сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, 20 марта мужчина выпивал с другом, поздно явился домой и супруга устроила ему скандал. Чтобы отомстить жене, тавдинец решил наслать на нее противоэпидемические службы. Он позвонил в «скорую» и заявил, что у его жены якобы коронавирус.
«Скорая» приехала, но дверь в дом врачам не открыли. Тогда медики обратились в полицию. Оказалось, что звонивший мужчина давно известен правоохранителям: ранее он уже привлекался к ответственности за лжеминирование, а также за кражи и побои. На него составили новый протокол за заведомо ложный вызов «скорой помощи».
***
В Москве не прекращаются кражи, связанные с ситуацией с распространением коронавируса.
На сей раз преступники вынесли товар со склада на юге Москвы. В полицию обратился 43-летний предприниматель из Иркутска. По его словам, со склада на территории бывшей промзоны в 2-м Нагатинском проезде в ночь на 20 марта неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок.
Бизнесмен оценил материальный ущерб в 1 млн рублей.
Также на днях из аптеки в центре Москвы украли медицинскую маску почти за 5 тыс. рублей.
***
В Бразилии грабители и вовсе врываются в больницы ради масок и антисептиков. При этом преступники выбирают государственные клиники, поскольку они хуже охраняются.
В частности, из окружной больницы города Терезина на северо-востоке страны грабители вынесли коробку масок и несколько бутылок антисептика, аналогичные случаи произошли в региональной больнице города Бетим на востоке и в клинике города Понти-Серрада на юге Бразилии.
***
В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Ребенку дали имя Корона, пишет Deccan Herald.
Девочка родилась в индийском штате Уттар Прадеш всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта.
«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заявил ее дядя Нитеш Трипати. Он отметил, что вирус несомненно очень опасен, но он сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек.
***
И напоследок о потребительском спросе. Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне
бросились покупать телевизоры и холодильники. Об этом рассказала Мария Евневич, экономист и совладелец сети строительных гипермаркетов «Максидом».
«Мы наблюдаем повышенный спрос на бытовую технику: продажи телевизоров выросли почти в 10 раз, морозильных камер в 7,5 раз, холодильников в 3,7 раз и, неожиданно, хлебопечек в 20 раз. Здесь, вероятно, две причины: курс рубля и наличие денег, отложенных на отпуск, который теперь не состоится».
Также Евневич рассказала об истерическом спросе на респираторные маски (продажи возросли 21 раз), и антисептики (продажи возросли 56 раз).
«Сейчас эти позиции находятся в дефиците. Поставщики не в состоянии обеспечить наши заявки в полном объеме. Большого ажиотажа вокруг туалетной бумаги мы отметить не можем, продажи возросли всего в 1,8 раза, возможно, потому, что не все знают, что туалетную бумагу можно купить не только в продуктовых сетях, но и в других магазинах», — отметила экономист.
Также, по ее словам, высокими темпами растут продажи в интернет-магазине — люди не хотят покидать квартиры и все чаще оформляют доставку
Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — запустил русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Вернувшись на родину, он попытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.
Пандемия коронавируса существенно изменила жизнь жителей многих стран. Люди на фоне непрекращающейся паники и истерии порой совершают не поддающиеся здравому смыслу поступки, устраивают провокации и скупают продукты и бытовую технику. Рассказываем о самых необычных случаях.
Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.
Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
В поселке Ревда Мурманской области уволили с должности главы местного культурно-спортивного центра Максима Россошанского, который также входит в Совет депутатов Ревды от «Единой России». Он угрожал владелице городского паблика из-за комментария в его адрес во «ВКонтакте».
Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих смогут получать ряд дополнительных денежных выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Действующее в Москве правило, согласно которому пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сидеть дома, планируется распространить и на другие регионы России с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по коронавирусу при Госсовете. Только вот в случае с пенсионерами из регионов речь о выплатах за примерное поведение на карантине не поднимается...
Сценарист Андрей Тумаркин, ставший теперь ещё и креативным продюсером, интригует зрителей приключениями борца за справедливость по кличке Архитектор и его очередной «тени». Новый бесконечный сериал – о майоре Паше (именно Паше) Семёнове и друге его, Архитекторе. Думается, следующий сериал будет называться «Архитектор-мент» или «Тень Паши Семёнова».
Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.
Администрация Свято-Казанского монастыря ликвидировала местный приют для животных. Когда за собаками приехали волонтеры и полиция, представители монастыря заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели».
Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса и влиянием, которое этот кризис оказывает на жизнь страны. Глава государства озвучил целый ряд мер социальной поддержки граждан, заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и объявил, что следующая рабочая неделя будет нерабочей.
Госдума намерена 31 марта рассмотреть поправки в УК РФ об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Так, для нарушителей карантина предполагается наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
Ирина Прохорова – глава издательства «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена и политика Михаила Прохорова. Она была руководителем партии «Гражданская платформа», на которую в 2012-м «рокировочном» году так надеялись средний класс и интеллигенция России. Сегодня, в эпоху дрессированной Думы и фейковых партий, Ирина Прохорова занимается развитием культуры и образования – тем, что действительно делает Россию страной.
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс убежден, что российская бюджетная система защищена от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря тому самому фонду, который «многократно был обруган и проклят». Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Высказывание политика, известного с 1990-х годов словами о «не вписавшихся в рынок» жителях РФ, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.