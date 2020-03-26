Коронавирусные страсти: от услуги чихания до ограбления больниц ради масок

Пандемия коронавируса существенно изменила жизнь жителей многих стран. Люди на фоне непрекращающейся паники и истерии порой совершают не поддающиеся здравому смыслу поступки, устраивают провокации и скупают продукты и бытовую технику. Рассказываем о самых необычных случаях.

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В Новокузнецке фитнес-тренер предложил услугу чихания у офиса конкурентов.

Правоохранители заметили на сайте бесплатных объявлений публикацию следующего содержания: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали». Стоимость «услуги» автор оценил в 50 тыс. рублей.

Полицейские быстро нашли мужчину, разместившего объявление: им оказался 21-летний фитнес-тренер. Он попытался оправдаться тем, что якобы хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае мужчина ни разу не бывал.

Правоохранители передали информацию о поступке гражданина в Роспотребнадзор, который контролирует ситуацию с эпидемией коронавируса. Не исключено, что мужчину могут наказать за распространение заведомо ложной общественно значимой информации.

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В Тавде Свердловской области мужчина вызвал «скорую помощь» для жены, заявив, что у нее коронавирус.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, 20 марта мужчина выпивал с другом, поздно явился домой и супруга устроила ему скандал. Чтобы отомстить жене, тавдинец решил наслать на нее противоэпидемические службы. Он позвонил в «скорую» и заявил, что у его жены якобы коронавирус.

«Скорая» приехала, но дверь в дом врачам не открыли. Тогда медики обратились в полицию. Оказалось, что звонивший мужчина давно известен правоохранителям: ранее он уже привлекался к ответственности за лжеминирование, а также за кражи и побои. На него составили новый протокол за заведомо ложный вызов «скорой помощи».

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В Москве не прекращаются кражи, связанные с ситуацией с распространением коронавируса.

На сей раз преступники вынесли товар со склада на юге Москвы. В полицию обратился 43-летний предприниматель из Иркутска. По его словам, со склада на территории бывшей промзоны в 2-м Нагатинском проезде в ночь на 20 марта неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок.

Бизнесмен оценил материальный ущерб в 1 млн рублей.

Также на днях из аптеки в центре Москвы украли медицинскую маску почти за 5 тыс. рублей.

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В Бразилии грабители и вовсе врываются в больницы ради масок и антисептиков. При этом преступники выбирают государственные клиники, поскольку они хуже охраняются.

В частности, из окружной больницы города Терезина на северо-востоке страны грабители вынесли коробку масок и несколько бутылок антисептика, аналогичные случаи произошли в региональной больнице города Бетим на востоке и в клинике города Понти-Серрада на юге Бразилии.

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В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Ребенку дали имя Корона, пишет Deccan Herald.

Девочка родилась в индийском штате Уттар Прадеш всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта.

«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заявил ее дядя Нитеш Трипати. Он отметил, что вирус несомненно очень опасен, но он сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек.

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И напоследок о потребительском спросе. Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне

бросились покупать телевизоры и холодильники. Об этом рассказала Мария Евневич, экономист и совладелец сети строительных гипермаркетов «Максидом».

«Мы наблюдаем повышенный спрос на бытовую технику: продажи телевизоров выросли почти в 10 раз, морозильных камер в 7,5 раз, холодильников в 3,7 раз и, неожиданно, хлебопечек в 20 раз. Здесь, вероятно, две причины: курс рубля и наличие денег, отложенных на отпуск, который теперь не состоится».

Также Евневич рассказала об истерическом спросе на респираторные маски (продажи возросли 21 раз), и антисептики (продажи возросли 56 раз).

«Сейчас эти позиции находятся в дефиците. Поставщики не в состоянии обеспечить наши заявки в полном объеме. Большого ажиотажа вокруг туалетной бумаги мы отметить не можем, продажи возросли всего в 1,8 раза, возможно, потому, что не все знают, что туалетную бумагу можно купить не только в продуктовых сетях, но и в других магазинах», — отметила экономист.

Также, по ее словам, высокими темпами растут продажи в интернет-магазине — люди не хотят покидать квартиры и все чаще оформляют доставку

По инф. rosbalt.ru

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