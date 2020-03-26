Врачам на время пандемии разрешат проводить осмотры дистанционно

В Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов в условиях пандемии. Инициатива, считают парламентарии, позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса.
Авторами инициативы выступил ряд депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также сенаторов, возглавляемых вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
Согласно инициативе, кабмин сможет устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Это будет возможно в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания.
Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке, позволит правительству РФ в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи. Инициатива повысит доступность медицинской помощи для населения, указано в документе.
Кроме того, оказывать пациенту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий можно будет без необходимой сегодня идентификации. Речь идет о возможности использования биометрических данных, усиленной квалифицированной электронной подписи, идентификаторах, присвоенных медицинской организацией и других способах идентификации, установленных правительством РФ.
Как пояснил Андрей Турчак, врачам пока разрешено только консультировать пациентов в дистанционном режиме и собирать анамнез.
«Наш законопроект изменит ситуацию, — пояснил сенатор. — Он разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение».
«Существующий закон о телемедицине предусматривает, что первичный прием в обязательном порядке осуществляется исключительно лично, — пояснил, в свою очередь, его соавтор, первый замглавы фракции „Единая Россия“ Андрей Исаев. — Но в ситуации пандемии, когда может быть огромное количество вызовов, когда людям не разрешено приходить самим в поликлинику и когда обращаться к врачам одновременно могут и люди, болеющие другими заболеваниями, и просто мнительные люди».
Реализация инициативы, по его словам, позволит отделить действительно нуждающихся в визите врача или скорой от тех, кто может самостоятельно лечиться под контролем врачей». «Это дополнительный инструмент в борьбе с пандемией», — подчеркнул Исаев.
Парламентарий сообщил, что 26 марта законопроект будет внесен на рассмотрение Совета Госдумы.
Предстоит четко определить перечень заболеваний, по которым можно проводить диагностику при помощи телемедицины, отметила сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, телемедицина дает возможность экономить время медиков, снижать на них нагрузку, что важно при нехватке специалистов, прежде всего в отдаленных сельских районах.
«Например, при инсульте дорога каждая минута, — отметила она. — И пока родственники ждут приезда скорой помощи или прилета санитарной авиации, важно не упустить драгоценные минуты, провести необходимые для больного действия. Вот здесь и нужны четкие, профессиональные инструкции специалистов в интерактивном режиме».
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