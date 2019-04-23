Против российских дачников начинаются налоговые репрессии "за теплицы"?

В регионах России налоговые органы штрафуют садоводов. Как сообщил председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Родина» Владимир Шаталинский, сигналы об этом уже поступают из разных областей страны. Новость шокирующая - но логичная: государство "наводит порядок". Ему нужны деньги на новые мега-проекты, гонку вооружений, содержание армии чиновников - и на... борьбу с бедностью.

Внимания налоговых органов удостаиваются, в первую очередь, те, кто построил теплицы на своих дачных участках. Общие требования сводятся к тому, чтобы садоводы и огородники, продающие свою продукцию, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

«В налоговый кодекс внесены изменения в части того, что садоводы должны оформляться как ИП. В противном случае им начисляют штрафы. Cейчас информация о таких случаях приходит уже со всех регионов», — сообщил Шаталинский.

По мнению лидера садоводов, такая практика приведет к тому, что люди станут отказываться от дачных участков. «Видимо, в регионах решили, что надо местные бюджеты подправлять, вот и ищут, откуда бы денег взять. Однако если садовод будет оформлять все соответствующие документы, с лицензиями, как ИП, то это ему обойдется в год примерно в 50 тыс. рублей. По существу, садоводство в России уничтожают, добивают полностью. Придется все сносить и переходить на те продукты, что нам китайцы привозят», — констатировал Владимир Шаталинский.

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...Все это очень сильно напоминает театр абсурда: да, вполне вероятно, что часть дачников выращивает овощи в теплицах не только "для себя" - но и на продажу. Как правило, речь идет о небогатых пенсионерах - тех самых, кому государство иногда от щедрот подбрасывает копеечные прибавки. Но на такой приработок закрывали глаза власти даже в СССР, где мелкое предпринимательство было поставлено вне закона! И вот теперь, ради прибавки к бюджетам (из которых, в конечном счете, оплачивается роскошная жизнь немногих счастливчиков) - идет борьба с последним шансом людей "прокормить себя самим".

По инф. rosbalt.ru

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