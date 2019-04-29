Предприниматели в тревоге: "магазины возле дома" — под угрозой закрытия!

Представители бизнес-сообщества подвергли критике проект поправок Минфина РФ в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращения «Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли к первому вице-премьеру и главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН; ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю».

Из письма «Опоры России» следует, что при переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота. В письме президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что запрет недопустим: ухудшится положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (обувь, отдельные виды одежды и т. д.), особенно если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке.

По инф. rosbalt.ru

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