Дача уходит в прошлое. Грустно...

Налоговики уже посылают в дачные поселки и садоводства квадрокоптеры для съемки построек, а потом выставляют счета со штрафами.

Несколько лет тому назад в России провозгласили курс на импортозамещение. В том числе предполагалось заместить иностранные пищевые продукты отечественными. Однако последние действия властей, похоже, направлены на обратное: принят ряд мер и законов, ведущих к постепенной ликвидации дачных участков, где россияне выращивают продукты для себя или на продажу.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками «Авито Недвижимости», в первом квартале текущего года стало на 21,9% больше предложений о продаже дач. В то же время спрос на загородные домики практически не изменился. Эксперты полагают, что на продажу дач россиян толкает увеличение налогов. Многие владельцы предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать ее.

Тем временем в регионах России налоговые органы уже штрафуют садоводов, если они не зарегистрировали, не поставили на кадастровый учет свои хозпостройки, в том числе теплицы. Согласно разъяснениям ФНС, налоговому обложению подлежат все капитальные строения, установленные на прочный фундамент.

«Все будут считать: беседки, дровник, туалеты. И теплицы, в том числе. Если вы прикопали пару кирпичей, на них поставили теплицу, то теперь это – недвижимость, которая подлежит налогообложению. Хотя какая может быть «промышленная» теплица, если на Урале давали садовые участки по четыре сотки, а в Ленинградской области – по шесть соток? О какой «промышленности» можно говорить?» — заметил председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Родина» Владимир Шаталинский.

Садовод считает, что в законах произошла подмена понятий: личная собственность, которая использовалась в интересах семьи, смешана с частной собственностью, приносящей доход. Теперь дачи считаются недвижимостью и источником дохода, с которого надо брать налог. Особое внимание налоговики обращают на тех садоводов и огородников, которые продают свою продукцию на рынке. «В налоговый кодекс внесены изменения в части того, что садоводы должны оформляться как ИП. В противном случае им начисляют штрафы. Cейчас информация о таких случаях приходит уже со всех регионов», — сообщил Шаталинский.

По мнению лидера садоводов, такая практика приведет к тому, что люди станут отказываться от дачных участков. «Видимо, в регионах чиновники решили, что надо местные бюджеты подправлять, вот и ищут, откуда бы денег взять. Однако если садовод будет оформлять все соответствующие документы, с лицензиями, как ИП, то это ему обойдется в год примерно в 50 тыс. рублей. По существу, садоводство в России уничтожают, добивают полностью. Придется все сносить и переходить на те продукты, что нам китайцы привозят», — констатировал Владимир Шаталинский.

В Поморье налоговики пока не побеспокоили дачников, но к этому надо готовиться, рассказал председатель правления архангельского отделения «Союза садоводов России» Михаил Силантьев. «Действительно, градостроительный комплекс требует регистрации любого здания, и тут речь идет не только о дачниках. Если теплица или другое сооружение построено на большом, мощном фундаменте, то это считается объектом недвижимости. Грубо говоря, речь идет о строениях, которые невозможно перенести на другое место без ущерба для этого здания. Знаю, что в других регионах налоговики уже запускают квадрокоптеры, фотографируют постройки, и людям присылают счета и штрафы. Архангельская область громадная по территории, налоговиков не так много, доехать до всех дачников физически они пока не могут. Поэтому архангельские власти дачников пока не замечают, но это до времени, пока команда «фас» не придет в налоговую, тогда они и у нас начнут лютовать», — уверен председатель.

Михаил Силантьев считает, что последствия всего этого труднопредсказуемы. «У нас в регионе невысоко число даже тех, кто дачные домики зарегистрировал. Не более 20-30%. Да даже из четырех сотен дачных кооперативов по Архангельской области зарегистрировано в налоговой инспекции меньше половины. То есть каждый второй дачник вообще незаконно осуществляет свою деятельность. 30-40 лет тому назад людям выделили землю, но до сих пор это может быть не оформлено. Вернее, раньше это было оформлено на предприятия, но они развалились давно. Знаете, как выглядит книжка садового товарищества? В лучшем случае, это обычная тетрадочка, куда что-то вписывается. Люди поставили на участке деревянный одноэтажный домик, который стоит немного, но для обычной семьи его постройка – это большие затраты. И, если сейчас вдруг придут налоговики и скажут: плати штраф или сноси, то в Архангельской области будут волнения», — полагает председатель.

Михаил Силантьев уточнил, что сейчас в регионе ведется разъяснительная работа среди председателей садоводческих товариществ, руководителей дачных кооперативов. Однако большинство дачников продолжает надеяться на «авось». Авось государство не тронет.

Чиновники обращаются с законами очень вольно, считает председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафронов. И часто не в пользу граждан.

«По 340-му федеральному закону, который вступил в силу в августе 2018 года, было сказано: все хозпостройки на капитальном фундаменте, вплоть до теплиц, мы должны регистрировать. Народ пошел и начал регистрировать. Потом проходит два-три месяца, и идут разъяснения из налоговой и минэкономразвития о том, что не надо регистрировать, а те, которые зарегистрировали, могут пойти и снять с регистрационного учета. Причина была одна: в Калининградской области строят дорогу, и ее приходится вести через дачные общества. Строители, видимо, столкнулись с последствиями: когда зарегистрированы гараж, баня, иная хозпостройка – за их снос надо платить. За всю недвижимость обязаны платить компенсацию. Но это было только до 1 января 2019 года. Новым, 217-м законом эта статья ликвидирована, и сейчас компенсацию не дают. И теперь я опять читаю в газете, что все капитальные строения, вплоть до теплиц, надо ставить на учет. У нас люди, говоря по-русски, пока еще только бубнят. Социального взрыва еще нет, но к этому идет: настрой очень возмущенный», — рассказал председатель калининградского союза садоводов.

«Я не удивлюсь, если за капитальные заборы налог платить потребуют. И к этому придем», — добавил Вадим Сафронов.

Дачные поселки постепенно ликвидируются, констатировал член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, сопредседатель объединения «Союз жителей» Олег Шеин. «Содержание дач в условиях роста цен на электричество, воду и проезд – это не то же самое, когда свет, вода и проезд в Советском Союзе стоили сущую ерунду. Тогда дачи приносили только выручку: выращиваешь ли ты там плоды и овощи на продажу или только себе на зиму. Сейчас людям очень тяжело тратиться на все это, включая содержание инфраструктуры дачных поселков: электросетей, водопровода, дорог. Да и ритм жизни изменился у горожан. Сейчас стало невыгодно тратить время на то, чтобы ехать на дачу и что-то там копать, растить», — заметил депутат.

Олег Шеин сообщил, что есть уже много случаев, когда члены дачных обществ просят присоединить их поселки к близлежащим поселениям. В этом случае хотя бы ответственность за поддержание инфраструктуры перейдет к муниципалитетам.

Дача в России из источника свежих продуктов и места отдыха для горожанина постепенно превращается в атрибут роскоши. Платить налоги за нее становится накладно, и расходов больше, чем выгоды. Дачные поселки будут превращаться в безлюдные заросшие бурьяном пустоши. И только налоговики, как привидения, будут бродить там в поисках случайной поживы.

По инф. rosbalt.ru

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