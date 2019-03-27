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73-летняя пенсионерка с пентхаузом в центре Москвы? Надо просто быть "чьей надо тещей"!

По инф. polit.ru   
27 Марта 2019 г.
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Издание «Собеседник» выяснило, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве

Площадь апартаментов достигает 700 кв. м. Ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 300 тысяч рублей.

Кроме того, Рукавишникова оказалась владелицей нескольких успешных фирм. Некоторые из них являются подрядчиками или партнерами «Ростеха».

Пенсионерка также коллекционирует ретроавтомобили.

теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов

Напомним, что «Ростех» - богатейшая и весьма влиятельная государственная корпорация, занимающаяся, среди прочего, разработками для российского ВПК. А Сергей Чемезов, ее руководитель (теоретически - "наемный менеджер") - является одним из представителей нынешней российской элиты, входит в неформальный ближний круг общения президента Владимира Путина.

Polit.ru

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