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Предпенсионеров уравнивают в налоговых льготах с пенсионерами
По инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за лицами предпенсионного возраста федеральные льготы по земельному и имущественному налогам.

Предпенсионеров уравнивают в налоговых льготах с пенсионерами

Согласно документу, предпенсионеры (женщины, достигшие возраста 55-ти лет и мужчины — 60-ти) получат льготу по налогу на имущество физлиц в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида (квартиры, части квартиры или комнаты; жилого дома или части жилого дома; гаража или машиноместа).

Предпенсионерам также предоставят льготу по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Напомним, до сих пор на такие льготы могли рассчитывать только пенсионеры. Т.е. те же самые люди, которые теперь назваются по-другому: "предпенсионеры". Привыкаем к термину...

По инф. rosbalt.ru

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