Предпенсионеров уравнивают в налоговых льготах с пенсионерами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за лицами предпенсионного возраста федеральные льготы по земельному и имущественному налогам.

Стоит напомнить, что словечко "предпенсионеры" стало совершенно официальным: так стали называть граждан, обманувшихся в своих ожиданиях о сроках выхода на пенсию в результате продваленной властями реформы пенсионного возраста. Власти стараются проявить к ним "максимум уважения": и увольнять их по возрасту нельзя, и диспансеризацию на льготных условиях прописывают...

Согласно документу, предпенсионеры (женщины, достигшие возраста 55-ти лет и мужчины — 60-ти) получат льготу по налогу на имущество физлиц в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида (квартиры, части квартиры или комнаты; жилого дома или части жилого дома; гаража или машиноместа).

Предпенсионерам также предоставят льготу по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Напомним, до сих пор на такие льготы могли рассчитывать только пенсионеры. Т.е. те же самые люди, которые теперь назваются по-другому: "предпенсионеры". Привыкаем к термину...

По инф. rosbalt.ru

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